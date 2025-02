Juan del Campo finaliza vigesimotercero en el eslalon del Mundial de Esquí

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador española Juan del Campo finalizó en la vigesimotercera posición del eslalon de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpuno que concluyeron este domingo en la estación austriaca de Saalbach y en el que se coronó el suizo Loic Meillard.

El deportista vasco logró en esta cita mundialista su mejor resultado de la campaña 2024-2025 y demostrando que con un mejor dorsal de salida que el habitual de Copa del Mundo y con unas buenas condiciones de nieve puede estar entre los 30 mejores de la modalidad, sobre todo gracias a una gran segunda manga pese a salir el primero.

En la primera manga, Del Campo espera confirmar que tenía opciones de superar el 'corte' y tras tres muy buenos sectores, en el último muro se quedó algo enganchado en un palo que le hizo perder velocidad y llegar a la meta con un registro total de 1:02.57, a más de tres segundos del francés Clement Noel y como el trigésimo provisional faltando todavía muchos rivales por bajar.

Sin embargo, sólo el croata Matej Vidovic, con el mismo tiempo, le amenazó y pudo pelear por mejorar sus posición en un segundo descenso con condiciones eran completamente diferentes y con la pista completamente limpia al ser el primero en competir. Esto no lo desaprovechó el español, sobre todo en el primer sector, pero luego no pudo evitar algún error para acabar con 55.02 y un tiempo total de 1:57.59, que le valió finalmente una vigesimotercera plaza, a más de tres segundos del campeón del mundo, el suizo Loic Meillard, que superó al noruego Atle Lie McGrath y al alemán Linus Strasser.

"De como venía al Mundial a como ha salido el día de hoy, estoy muy contento. Ha sido una temporada muy dura con muy malas carreras, he tenido bastante mala suerte con las lesiones, sigo con el dedo roto y no era fácil bajar con los golpes en la mano izquierda que me temblaba todo", remarcó el esquiador vasco en declaraciones facilitadas por la RFEDI.

Del Campo apuntó que firmó "dos mangas relativamente sólidas", pero que "era muy complicado hacer una bajada limpia con un eslalon tan largo". "Esta prueba me ha aportado una gran confianza para el futuro y espero que España algún día tenga un evento de estas características y que el público sea la mitad de lo que hay aquí porque es una auténtica locura la devoción con la que lo viven", sentenció.