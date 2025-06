Juan Carlos Martín: "Solo pienso en rugby, dejaremos el vestuario más limpio de lo que lo encontramos"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen', señaló este miércoles que su "papel" al frente de la entidad lo habrá "agotado en 2028", cuando haya de nuevo elecciones, aunque dejó claro que dejará "el vestuario más limpio" de lo que lo encontró a su llegada a la presidencia, al mismo tiempo que avanzó que, "si todo va bien", habrá un centro nacional de alto rendimiento de rugby que no estará en Madrid.

"Mi papel como presidente de la RFER lo habré agotado en 2028 -cuando se celebren elecciones-. Yo termino en 2028, dependerá mucho de quien se presente y cómo se presente para hacer una transición ordenada. Lo último que queremos es dejar al rugby tirado, pero lo lógico es que haya una sucesión", expresó en los Desayunos Deportivos de Europa Press organizados con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Silbö y la Universidad Camilo José Cela.

'Hansen' fue reelegido en julio de 2024, pero insistió en que no seguirá en 2028. "No pienso en mí, pienso en rugby. Si todo sigue bien y se olvidan de ti, es que ha ido bien. Todos están trabajando a muerte por el rugby español, lo hacen porque les gusta. Como dicen, dejaremos el vestuario más limpio de lo que lo encontramos, de eso nos tenemos que preocupar. Vamos a dejar a España con armas, un sistema y una estrategia", agregó.

"Cuando llegué, tenía un equipo de máximo nivel, para llegar lejos hay que ir en equipo. Había mucha inquietud en el rugby español, y veíamos que podíamos aportar algo, podíamos ayudar a despegar al rugby español, con un plan a medio-largo plazo para hacer cosas que nunca se habían visto. Veía mucha incredulidad, decían 'es imposible', pero hemos puesto una serie de principios, el potencial es enorme, España es un gigante dormido, no veo a ningún país con el potencial de crecimiento de España", dijo sobre su llegada.

Martín tiene "un proyecto, una visión" para el rugby en España. "Lo importante es ir estableciendo ese sistema. Nos llevaremos varapalos, perderemos, que nadie espere que en un año vamos a ser campeones del mundo, pero estaremos entre los 12 mejores equipo de hombres y mujeres", defendió.

"Cuando llegamos, había fase de crisis, había que entender, diagnosticar, no había estructura ni un gobierno adecuado en la federación, fueron momentos muy delicados, hubo un impás de seis meses en los que la federación dejó de funcionar. Salimos exitosos de esa crisis, conseguimos patrocinadores, conseguimos que el rugby español creyese. Y lo hicimos con mensajes claros: creceríamos de la mano de los clubes", recordó.

Entonces, la RFER pasó a "una fase de estabilización y, después, de crecimiento". "Sobre todo, hemos crecido bien, de manera sostenible, con una federación orientada a eventos, por ejemplo, con las Series Mundiales se dispararon los ingresos, por eso hemos llegado a 15 millones de presupuesto. El objetivo no es clasificarse para el Mundial, el objetivo es poner al jugador en el centro y que desarrolle toda su carrera en España, ahora puede ser, antes se iban a Francia", advirtió.

Con esa "política de profesionalización" que pone al jugador español en el centro, el rugby nacional "ahora" puede "pensar en grande". "Hemos logrado confianza, con resultados antes de lo esperado. Somos la federación que más ha crecido en todos los niveles, a ver si aprovechamos el tirón", deseó.

"PODEMOS HACER COSAS GRANDES, SOMOS EL CANDIDATO IDEAL PARA WORLD RUGBY"

"Podemos hacer cosas grandes, nos definimos como 'partners' leales de World Rugby, que necesita a España para crecer, somos el candidato ideal. El rugby es bueno para la sociedad, ayuda a muchas cosas por sus valores, sobre todo, la resiliencia, la humildad, el respeto. Es un ecosistema que permite mucho la integración y donde hay mucho por explotar", explicó.

Y para generar ese gran espacio de desarrollo, la RFER generó el proyecto 'Iberians' con el objetivo de potenciar el talento en España. "Es un proyecto de alto rendimiento del rugby español. Una franquicia con competición permanente para conseguir estándares más altos. Puede estar compuesto por españoles y jugadores emergentes", relató.

"Son 30 jugadores con un convenio con la RFER de manera permanente, el pasivo, la gestión, de estos jugadores deja de pertenecer a los clubes, les preparamos y en los momentos importantes les incorporamos a la competición. Es un 'win-win', es bueno para todos.", agregó.

'Hansen' reveló que "muchos" jugadores españoles "vienen de Francia", una tendencia que quieren que "vaya bajando". "Tienen unos contratos allí con los que no podemos competir, pero quieren jugar con su selección. Los clubes sí lo ven, comparten la visión de que si España llega al máximo nivel ellos se van a beneficiar. Pero a veces miran al corto plazo. Pero yo no te quito a un jugador una semana antes de un partido importante, yo te aviso y puedes organizarte, y yo lo devuelvo, es 'fair play', la federación no fastidia a los clubes. Es bueno para ellos", completó.

"ESTAMOS ESTUDIANDO UN ESTADIO NACIONAL MODULABLE QUE VAYA CRECIENDO"

"Si les das los medios adecuados podemos llegar al máximo nivel, y vienen del ecosistema de las territoriales, hay que aprovechar ese talento, antes se diluía, había muchas trabas. Y ahora, si de verdad vale y quiere llegar, puede desarrollarse en España", resaltó Martín.

En ese proceso de exprimir y favorecer el talento nacional, el presidente de la RFER avanzó que el centro nacional de alto rendimiento de rugby llegará "si todo va bien". "Implica concentrar a selecciones eventos, entrenar, residencia. Estamos trabajando en ello, en las próximas semanas anunciaremos propuestas concretas. Después de ocho ofertas nos hemos quedado con una, veremos un centro nacional de alto rendimiento de rugby y no estaremos en Madrid. Puede ser que a una hora en AVE", dijo el mandatario.

Mientras que el Estadio Nacional exclusivo para el rugby "es una preocupación", porque "es crítico" para el desarrollo. "Queremos llevar el rugby por España, ya lo hemos hecho. Cuando protegieron El Central, se limitó el aforo, ahí es imposible crecer, nos está condicionado. No pretendemos tener estadios de 60.000 espectadores, pero para partidos habituales con 15.000 espectadores...", admitió.

"No pretendemos llenar estadios grandes, está lejos, pero sí tener un estadio donde podamos organizar rugby, los eventos... Y requiere una inversión. Estamos estudiando un estadio que vaya creciendo, vayamos dando pasos, un estadio modulable", afirmó.

Finalmente, 'Hansen' abordó la transformación de las categorías en el rugby español. "Si no llegamos al máximo nivel, no nos vamos a desarrollar. Ahora, vamos a crecer mucho en fichas y vamos a tener mucha repercusión. La División de Honor son 48 equipos, es una barbaridad. Lo hemos reestructurado para que cada equipo esté en el nivel que quiere estar. Si quieres, llegas a la élite, pero no con saltos infinitos, porque los clubes no tienen la estructura. Alargamos, ponemos más categorías y reducimos los equipos en cada categoría", explicó.

"Los calendarios se reducen, liberamos más tiempo para que el jugador nacional esté con la federación. Este año tenemos la oportunidad histórica de jugar nuestra mejor ventana de la historia en noviembre. Nos permitirá aprender, antes no podías progresar. Si no cambiamos la base de las competiciones, no lo conseguiremos", añadió.

Finalmente, 'Hansen' confirmó que están hablando con cerveceras para un futuro patrocinio. "El consumo de cerveza ha bajado mucho, está en momentos de mucha tensión. Llevamos mucho tiempo negociando y se nos ha atragantado. No queremos casarnos con un patrocinador para un solo evento, queremos un patrocinador que nos acompañe en este camino hasta 2035-2037. Necesitamos que crean en este proyecto. La tendremos pronto", concluyó.