El K4 500 femenino español alarga su racha con el oro en el Europeo de esprint olímpico

Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo, tras ganar una carrera. - RFEPIRAGÜISMO

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las piragüistas españolas Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo han conquistado este sábado en el Campeonato de Europa de esprint olímpico, que se está celebrando en Montemor-o-Velho (Portugal), la medalla de oro en la prueba femenina del K4 500 metros.

Este nuevo título de las chicas del kayak prolonga el conseguido en el Campeonato del Mundo del pasado agosto en Milán (Italia) y también los éxitos obtenidos en dos citas de la Copa del Mundo durante esta misma temporada, ya que tanto en Szeged (Hungría) como en Brandemburgo (Alemania) lograron la medalla de plata en sus respectivas finales.

La prueba definitiva de este Europeo, a la que Ouzande, Val, García y Pardo llegaron después de clasificarse de manera directa siendo segundas en su serie, fue un auténtico rodillo del barco español porque siempre fue en cabeza y al entrar en línea de meta paró el reloj en 1:31.156, marcando 0.760 segundos de distancia con la plata del barco de Polonia.

Por su parte, los chicos del K4 500 no pudieron ganar su serie previa y pasaron por semifinales. Ya en la carrera final, lucharon con todo Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade hasta atrapar la plata; en la meta empataron con la embarcación alemana, ambos equipos quedándose a 0.130 segundos de los húngaros (1:18.500).

Esos dos metales de cuartetos no fueron los únicos de España en esta jornada del Europeo, pues antes Pablo Graña en C1 200 se había colgado la plata tras una regata frenética y donde la tirada en meta decantó la victoria para el ruso Sergey Svinarev (38.279), con 0.075 de margen.

En la sesión vespertina, Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno no dejaron pasar su oportunidad en la final del C2 200 para sumar una nueva plata para el equipo español; su tiempo de 44.579 solamente fue 1.180 más lento que el de las ucranianas Ludmyla Luzan y Anastasiia Rybachok.

Además, la embarcación mixta del C4 500, en la que paleaban Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Dominguez, se hizo con el título continental al vencer en una prueba que realizaron en 1:39.098 y en la que aventajaron en meta por 0.060 a la canoa alemana.

Por último, Pablo Crespo acabó en el noveno puesto la final masculina del C1 1000, Paco Cubelos fue octavo en la final masculina del K1 1000, la propia Antía Jácome fue quinta en la final femenina del C1 200 y Laia Pelachs firmó una quinta posición en la final femenina del K1 1000.