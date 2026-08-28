El K4 500 femenino y Laia Pelachs en K1 1000 dan a España dos platas en el Mundial de piragüismo

Archivo - El K4 500 femenino español, durante una carrera. - RFEP - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La palista española Laia Pelachs en K1 1000 metros y sus compatriotas Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo en K4 500 han conquistado este viernes respectivas medallas de plata en el campeonato del Mundo de piragüismo en modalidad de Sprint Olímpico y Paracanoe, que se está disputando en Poznan (Polonia).

Ouzande, Val, García y Pardo no pudieron reeditar su oro del pasado año en Milán (Italia) y esta vez cedieron en la final ante la potente embarcación china, que ganó con 1:38.67 en meta. A 1.2 segundos entró el cuarteto español, una décima más rápido que el kayak de las alemanas.

Esta medalla sirvió a las chicas entrenadas por Joaquín Delgado para redondear una gran temporada, en la que no se han bajado del podio en ninguna de las pruebas, habiendo sumado cuatro platas (tres en citas de Copa del Mundo) y un oro en el Campeonato de Europa. Ya son ocho las medallas consecutivas que suma esta embarcación en los dos últimos años.

Por su parte, Pelachs supo aguantar el ritmo en su final de K1 1000 hasta el mismo desenlace y celebró su plata después de 4:14.76 minutos de carrera; se dejó algo más de 2.5 segundos con la ganadora, la palista húngara Zsóka Csikós, pero aventajó en 1.5 a la danesa Pernille Knudsen.

No hubo suerte para la representación de España en las otras cuatro finales de kayak por medallas. El K4 500 masculino fue octavo en la suya, con un tiempo de 1:26.91 y a casi tres segundos del barco alemán ganador.

Respecto a las finales de canoa, tampoco creció el medallero español. El C2 500 de Ángeles Moreno y Viktoriia Yarchevska se quedó a casi dos segundos del oro, que fue para las alemanas, y su tiempo de 2:03.55 les hizo acabar quintas. Misma plaza que ocupó Pablo Graña con su tiempo de 41.51 en la final A del C1 200, quedándose a 0.56 de la medalla de oro.

Por último, Pablo Crespo repitió en C1 1000 su resultado de 2025, la sexta plaza con 4:11.47 en una final donde se otorgaron dos oros porque el checo Martin Fuksa y el húngaro Dániel Fejes pararon el 'crono' en 4:07.44.