La keniana Faith Kipyegon atacará el 26 de junio en París la barrera de los 4 minutos en la milla.

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mediofondista keniana Faith Kipyegon, plusmarquista mundial de la milla y de los 1.500 metros, y la multinacional de material deportivo Nike afrontarán el próximo 26 de junio en el Stade Charléty de París el reto de bajar, por vez primera, de la barrera de los 4 minutos en la milla.

La veterana atleta de Nike se convertiría así en la primera mujer en superar el umbral de los cuatro minutos en los 1.609 metros. Durante el proceso, Faith Kipyegon traspasará algunos de los límites que durante mucho tiempo se han creído inalcanzables y podría sentar las bases para que las generaciones futuras sueñen también a lo grande.

"Soy tres veces campeona olímpica. He conseguido títulos mundiales. He pensado: ¿Qué más? ¿Por qué no soñar algo más grande?", dijo Kipyegon, madre de una niña. "Y me dije: "Si crees en ti misma y tu equipo cree en ti, puedes hacerlo", añadió.

Su hija es su mayor inspiración y estará esperándola en la línea de meta, representando la dualidad de su vida como atleta de élite y madre. Actualmente, ninguna corredora está en condiciones de superar sola la barrera de los cuatro minutos, pero esa realidad puede cambiar con la ayuda adecuada.

Como socio de la atleta desde hace 16 años, Nike ofrecerá un apoyo integral al intento de Kipyegon. "Faith es un talento único en su generación, y su objetivo es exactamente lo que Nike representa. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para hacer realidad el sueño de Breaking4", dijo Elliott Hill, presidente y CEO de Nike.

Hill expresó su deseo por ayudar a todo tipo de atletas a creer que "todo es posible". "Ninguna otra marca puede ofrecer el nivel de experiencia, innovación y apoyo de nuestros equipos. Junto a Faith, nuestros equipos de innovación están rompiendo barreras combinando la ciencia del deporte de vanguardia con un calzado y una ropa revolucionarios para ayudarle a conseguir un objetivo verdaderamente histórico", agregó.

En su intento, Kipyegon perseguirá una hazaña que antes se consideraba una barrera insuperable y que, hasta ahora, ha permanecido fuera del alcance de las atletas de élite más importantes del mundo. Intentará recortar al menos 7,65 segundos de su récord mundial de 4:07.64, establecido en 2023.

De esta forma, se convertiría en la primera mujer que rompe el umbral que Roger Bannister superó por primera vez hace aproximadamente 70 años. Mucho antes del histórico logro de Bannister, y en las siete décadas transcurridas desde entonces, la milla se ha mantenido como referencia universal de la destreza atlética entre los atletas de Estados Unidos.

Para mejorar su tiempo récord en al menos 7,65 segundos, Kipyegon tendrá que correr cada una de sus cuatro vueltas una media de casi dos segundos más rápido. Se trataría de un logro significativo, teniendo en cuenta que se han necesitado 34 años para recortar los últimos 8 segundos de la marca de la milla femenina desde el récord de Paula Ivan en 1989, cuando se empezaron a registrar los tiempos de la milla femenina, hasta el récord actual de Kipyegon.

Sin embargo, el viaje de Kipyegon representa algo más que la consecución de un tiempo específico y singular: el intento en sí mismo es un símbolo de coraje, ambición y libertad, que anima a atletas de todos los orígenes, disciplinas e intensidades a perseguir sus sueños, por ambiciosos que sean.

Su 'moon shot' muestra a las generaciones futuras que, sea cual sea el objetivo, el coraje nace en el propio intento. "Quiero que este intento diga a las mujeres: Podéis soñar, y hacer que vuestros sueños sean válidos. Este es el camino que debemos seguir como mujeres: superar los límites y soñar a lo grande", afirmó.

Nike cuidará cada detalle, desde el calzado, ropa, aerodinámica, fisiología y ciencia de la mente, para mejorar el rendimiento de Kipyegon, subrayando el enfoque holístico de la marca y la creencia fundamental en la superación de los límites del potencial humano.

"La innovación avanzada en Nike está impulsada por un profundo compromiso de asociación con atletas como Faith, convirtiendo los sueños en retos y los retos en destino. Este valiente intento de romper una frontera monumental encarna la alquimia del arte, la ciencia y el atleta, restableciendo las ambiciones y amplificando el impacto. Junto con los atletas, abordamos los problemas de forma sistémica, creativa y paramétrica: ningún problema es demasiado grande, ningún detalle demasiado pequeño. Como siempre, nos asombra ayudar a los atletas a alcanzar la grandeza", comentó John Hoke, director de Innovación.

El proyecto es también el ejemplo más reciente de la historia de Nike, que ha hecho posibles momentos deportivos, como la victoria de Joan Benoit Samuelson en el primer maratón olímpico femenino y el Breaking2 de Eliud Kipchoge para superar la barrera de las dos horas en maratón.

"Durante más de 50 años, Nike ha hecho realidad los sueños de los atletas ayudándoles a redefinir las barreras y a conseguir lo imposible. Faith personifica todo lo que amamos del deporte y la creencia que tenemos en nuestros atletas, este reto continúa nuestro legado de apoyar búsquedas audaces y pioneras que hacen avanzar al mundo a través del poder del deporte", subrayó Tanya Hvizdak, vicepresidenta de Global Sports Marketing de la multinacional.