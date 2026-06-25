El keniata Kibiwott Kandie, sancionado siete años por dos infracciones de las normas antidopaje

ARCHIVO - 29 de septiembre de 2024, Berlín: FOTO DE ARCHIVO: El atleta etíope Tadese Takele (izquierda), el corredor de fondo keniano Kibiwott Kandie (tercero por la derecha) y otros corredores se colocan en la línea de salida del maratón de atletismo de - Andreas Gora/dpa - Archivo

BERLÍN 25 Jun. (dpa/EP) -

El keniata Kibiwott Kandie, explusmarquista mundial de media maratón, ha sido sancionado con siete años de inhabilitación por dos infracciones de las normas antidopaje, según comunicó este jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), organismo independiente de World Athletics.

Kandie se negó a proporcionar una muestra y, además, alteró un procedimiento de control antidopaje, por lo que ya había sido suspendido provisionalmente en marzo de 2025. El atleta de 30 años ha admitido ahora ambas infracciones y por este motivo su sanción se ha reducido de ocho a siete años.

El atleta africano ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Media Maratón celebrado en Polonia en 2020. En esa distancia, estableció un récord mundial de 57 minutos y 32 segundos en Valencia ese mismo año, que desde entonces ha sido superado.