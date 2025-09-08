Kuikma Pro, la zapatilla de pádel de Decathlon ahora más resistente

Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 12:57

   MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La marca deportiva Decathlon presenta la evolución de sus zapatillas Kuikma Pro, el modelo que ya marcó un antes y un después entre los jugadores más exigentes y que ahora vuelve con más resistencia, más estilo y la misma obsesión por el rendimiento.

   Decathlon ha conservado todas las tecnologías que convirtieron a las Kuikma Pro en una referencia mundial, además de reforzar su durabilidad. Gracias a un nuevo Mesh termosellado, especialmente en la puntera, la zapatilla soporta los partidos más intensos sin renunciar a ligereza y comodidad.

   Las Kuikma PRO estrenan un 'relooking' con colores actuales y el icónico 'orbit', la nueva identidad visual de la marca. Este modelo se diseñó junto a los jugadores profesionales Maxi y Lucía en 2023, y al año siguiente fue premiado por Testea como la zapatilla con la mejor amortiguación del mercado.

   "Creamos esta zapatilla porque queremos conquistar a los jugadores de pádel más exigentes", explicó Dani Vizoso, jefe de Producto de Decathlon.

