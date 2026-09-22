Laia Sanz: "Marruecos es un gran ensayo para el Dakar, el objetivo es llegar fuertes"

Archivo - La piloto española Laia Sanz y su copiloto Maurizio Gerini, del Ebro Audax Motorsport, en el Rally-Raid Portugal 2026. - Dppi / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz, del equipo EBRO Audax Motorsport, vuelve a la competición en el Rally de Marruecos, que se celebra del 29 de septiembre al 3 de octubre, en el que será "un gran ensayo para el Dakar", con el objetivo de "llegar fuertes" a la prueba en Arabia Saudí.

"Marruecos nos viene muy bien porque es, en muchos sentidos, un gran ensayo de cara al Dakar. Estarán muchos de los pilotos que nos encontraremos en Arabia Saudí y podremos comprobar dónde estamos. Además, hemos podido trabajar más en el coche y hacer algunas jornadas de pruebas, algo que necesitábamos después de algunos meses sin competir", explicó Sanz en declaraciones compartidas por EBRO.

El EBRO Audax Motorsport reaparecerá en el Rally de Marruecos tras el cambio de fechas de la Baja España Aragón debido a los incendios que azotaron la región en julio. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, Laia Sanz y Maurizio Gerini afrontarán su última prueba antes del Rally Dakar 2027, que se celebrará del 1 al 15 de enero.

El equipo español vuelve al terreno en el que debutó en la alta competición hace un año con el EBRO s800 XRR en la categoría Ultimate/T1+. Ahora, afronta la cita marroquí después de "un periodo de trabajo en fábrica y varias jornadas de test sobre el terreno", para "seguir afinando diferentes aspectos del vehículo y preparar su regreso a la competición", según el comunicado de EBRO.

El Rally de Marruecos arrancará en Agadir y finalizará en Zagora después de cinco etapas que sumarán 2.524 kilómetros, de los cuales 1.575 serán cronometrados. El recorrido combinará pistas rápidas y pedregosas, zonas arenosas y dunas, además de mucha navegación.

En la cita marroquí el objetivo de Sanz "no es buscar un resultado concreto, sino llegar fuertes al Dakar". "Quiero continuar ganando velocidad y confianza, que el coche siga mejorando y que podamos hacer un buen trabajo durante el rally. En una carrera como esta, los kilómetros en competición son el mejor test que podemos hacer", concluyó la piloto catalana.