Laura Ester: "Hemos salido con más rabia que nunca"

Publicado 27/07/2018 22:18:00 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portera de la selección española de waterpolo Laura Ester desveló la conjura de España tras caer en semifinales para salir "con más rabia que nunca" este viernes en la lucha por el bronce, y lograr no salir del Europeo de Barcelona "sin medalla".

"Agradezco de corazón a todo el mundo que ha estado animando. No íbamos a venirnos abajo en ningún momento y yo creo que hoy lo hemos demostrado. Hemos salido con más rabia que nunca a poder conseguir esta medalla", indicó en declaraciones a Teledeporte.

Ester explicó sus lágrimas y su manera de pedir perdón después de caer ante Grecia en semifinales. "Me paré aquí y es lo que me salió en ese momento. Después de un partido que es duro, tu cabeza va a mil por hora, no sabes ni lo que ha pasado y las primeras palabras que te salen son las que dices", apuntó.

Además, explicó como las de Miki Oca borraron ese traspiés para saltar con máxima motivación a por un bronce que se apuntaron con solidez (6-12) ante Hungría. "Es necesario que después de una derrota así nos juntemos todas, hablamos mucho del partido", dijo.

"Todas juntas nos miramos a la cara y dijimos 'esto hay que sacarlo adelante, de Barcelona no nos vamos sin una medalla. Disfrutemos de este escenario'. Es una piscina de ensueño. Era salir como sabemos", finalizó.