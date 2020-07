Lebron James, Ronaldo y Mbappé, protagonistas de la campaña 'You Can't Stop Us' de Nike

Pau Gasol apoya la campaña You Can't Stop Us de Nike

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James y los futbolistas Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros, participan en la campaña de la multinacional estadounidense Nike 'You Can't Stop Us', que sitúa al deporte como fuente de inspiración.

Entre los deportistas que intervienen están, además, Megan Rapinoe, Naomi Osaka, Eliud Kipchoge, Caster Semenya, Giannis Antetokounmpo, Serena Williams y Colin Kaepernick.

La primera entrega fue 'Play Inside, Play For the World', la segunda 'Never Too Far Down' y está última, cuyo lanzamiento coincide con el regreso de la NBA tras el parón provocado por la COVID-19, se llama igual que la campaña completa.

En esta campaña se intenta transmitir que los gimnasios cerrados y los estadios vacíos no han impedido que los atletas avancen y utilicen sus plataformas para promover el cambio, luchar por conseguir un campo de juego igualitario y demostrar que un futuro mejor es posible.