Las 'Leonas' ceden en un 'test match' ante la dureza física de Sudáfrica

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española de rugby XV ha caído este sábado por 26-48 frente al combinado de Sudáfrica en un 'test match' de preparación que, además, ha cerrado para España su extenso periodo de trabajo, quedando ya 125 días para que comience el Mundial Femenino en suelo inglés.

La potente melé sudafricana y su superioridad en el 1 vs 1 decantaron un partido donde las 'Leonas' fueron de menos a más, mostrando su buen juego solo en los últimos 20 minutos, habiéndose visto obligadas el resto del tiempo a defender los constantes arreones de las 'Springboks'.

Cinco ensayos fueron capaces de posar las pupilas de Swys de Bruin en la primera parte, el día en el que su capitana, Nolusindiso Booi, era la primera mujer africana en llegar a la cifra de 50 internacionalidades. Desde el inicio en las instalaciones del Bonalba Resort, Sudáfrica se ciñó a su plan ofensivo y castigó a España con su potente físico.

Apoyándose en su melé, las sudafricanas marcaron el ritmo y coparon la posesión, pues solo Tecla Masoko fue capaz de cruzar su línea de puntos antes del descanso. Ya en la segunda mitad, las españolas se repusieron y, pese a encajar dos tempraneros ensayos por culpa de fallos propios, acabó llegando el segundo posado de manos de Tecla Masoko.

A esto siguió una vistosa intercepción de Zahía Pérez, que acabó marchándose bajo palos. El último lo firmó Laura Delgado, tras un gran trabajo de la delantera española en el 'pick and go' al borde de la línea de cal. El 26-48 final no reflejó el ahínco de un equipo español que en este duelo amistoso plantó cara a un adversario rocoso.