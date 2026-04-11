Las 'Leonas' superan a Portugal y siguen con paso firme en el Europeo de rugby femenino

Lance del partido entre las selecciones femeninas de rugby de Portugal y de España. - PORTUGAL RUGBY

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV ha vencido este sábado de forma solvente (5-45) a la selección de Portugal en la segunda jornada del Women's Europe Championship, sumando así su segundo triunfo en el torneo y brindando para la próxima semana en Ámsterdam la cita decisiva por el título contra la selección de Países Bajos.

En el Campo de Rugby da Moita, las pupilas de Régis Sonnes mostraron buenos síntomas en su relevo generacional. España no quiso dar margen a la sorpresa y, en el minuto 6, Claudia Pérez inauguró el marcador tras una gran patada de Ana Cortés, con transformación de una Claudia Peña que celebraba sus 30 internacionalidades con el brazalete de capitana.

Apenas cinco minutos más tarde, la propia Peña firmó un ensayo total, posando y transformando para poner un 14-0 que silenciaba el feudo luso. El equipo local intentó reaccionar y recortó distancias (5-14) por obra de su ala Ana Margarida Mata, pero enfrente replicaron con contundencia.

Antes de la media hora, la debutante Anael Fernández estrenó cuenta internacional con un ensayo que evidenciaba su adaptación. Pese a una tarjeta amarilla a Peña que dejó a España en inferioridad, la solidez defensiva evitó que las anfitrionas puntuaran más antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, España no bajó revoluciones y Bingbing Vergara pueso tierra de por medio en el 43' (5-28) y abrió el carrusel de cambios. En el minuto 50 debutó Carmen Nwatu, que a sus 17 años y 249 días se convirtió en una de las más jóvenes en jugar con la selección nacional, aportando, además, frescura y potencia a la delantera.

Con el duelo controlado, la profundidad de banquillo de las 'Leonas' terminó por desarbolar a las 'Lobas'. Nuria Jou y la experimentada Amaia Erbina, que había entrado tras el descanso, sumaron dos nuevas marcas que castigaron el desgaste físico portugués. El broche lo puso de nuevo Anael Fernández en el minuto 80, cerrando su debut soñado con un segundo ensayo; tras la transformación de Peña, se selló el 5-45 definitivo.