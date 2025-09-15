Los 'Leones' ascienden al puesto 14 del ranking mundial, su mejor posición histórica

Archivo - Mario Pichardie abraza a Federico Casteglioni en la victoria ante Suiza que dio a España la clasificación al Mundial. - NEIL DODD - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV ha alcanzado este lunes su mejor clasificación histórica en el ranking de World Rugby, un 14º puesto que mejora en una plaza el que los 'Leones' tenían como mejor marca desde el 14 de julio de este año.

"La selección española de rugby XV masculina, Los Leones, ha alcanzado un hito histórico al ascender al puesto 14 del ranking mundial de World Rugby. Esta posición marca la mejor clasificación de la historia del equipo, superando su anterior récord y consolidando el crecimiento del rugby español en el panorama internacional", informó la Real Federación Española de Rugby (RFER) en un comunicado.

Este ascenso en la clasificación viene provocado por la derrota de la selección de Samoa frente a Estados Unidos (13-29) en el partido por el quinto puesto de la Pacific Nations Cup. Ese resultado ha producido un movimiento de puntos que ha hecho que España mejore su actual récord, que era el 15º puesto alcanzado en febrero de 2022 e igualado en el mes de julio de este año.

"Desde que World Rugby introdujo su sistema de clasificación en septiembre de 2003, la selección española ha trabajado para escalar posiciones, y este nuevo récord es el reflejo del esfuerzo y la dedicación del equipo y de la Federación", concluyó el comunicado de la RFER.