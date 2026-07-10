La española Libera Telecom compra MyPlay para automatizar las retransmisiones del deporte base con IA - MEDIAGÉ

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa española Libera Telecom ha anunciado la adquisición de la empresa internacional con base en Barcelona MyPlay, especializada en inteligencia artificial aplicada al deporte, con el objetivo de impulsar un modelo de producción audiovisual automatizado para las competiciones de categorías inferiores y facilitar la retransmisión y el análisis de los partidos.

La compañía explicó que la tecnología desarrollada por MyPlay utiliza sistemas fijos equipados con algoritmos de visión artificial capaces de grabar, retransmitir y seguir el desarrollo de los encuentros de forma autónoma, sin necesidad de un operador de cámara, además de generar contenido bajo demanda y herramientas de videoanálisis para entrenadores y clubes.

Según destacó Libera Telecom, la integración de esta tecnología con su plataforma de retransmisiones deportivas permitirá crear "una de las mayores redes de producción audiovisual automatizada del deporte base desarrolladas desde España", con el objetivo de facilitar tanto el seguimiento de las competiciones por parte de familias y aficionados como el análisis del rendimiento de los equipos.

"Estamos ilusionadísimos con este nuevo desafío. La adquisición encaja plenamente en nuestra visión de presente y futuro", afirmó el fundador y propietario de Libera Telecom, Mariano Martínez, quien aseguró que la operación permitirá acercar el deporte base "a las familias, a los clubes y a los municipios, para que cada partido, esté donde esté, pueda verse y vivirse".

La tecnología de MyPlay ya está implantada en doce mercados internacionales, entre ellos España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, y se emplea en competiciones de fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, waterpolo y rugby, entre otras disciplinas.