La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano arranca este fin de semana con siete equipos y sin el campeón

Imagen del Barberá Rookies tras la final de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano 2024-2025 - FEFA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2025-2026 de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano arrancará este fin de semana con la participación de siete equipos, que se enfrentarán inicialmente en una primera fase a una sola vuelta y con la gran ausencia de Las Rozas Black Demons, actual campeón.

Según informó la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), los equipos participantes serán Barberà Rookies, Barcelona Búfals, Cenes de la Vega Valkirias, L'Hospitalet Pioners, Osas Rivas, Valencia Firebats y Zaragoza Hurricanes, que en esta ocasión, como principal novedad, no se dividirán por conferencias.

El torneo se abrirá el sábado a las 17.00 horas, con el duelo entre Zaragoza Hurricanes, semifinalistas la pasada temporada, y Cenes de la Vega Valkirias, que regresan tras un año de ausencia, mientras que para el domingo quedarán los otros dos choques entre los Valencia Firebats, semifinalistas el año pasado, y las Osas Rivas, en el Estadio del Turia-Tramo III (12.00), y el derbi catalán entre el Barberà Rookies, vigentes subcampeonas, y el Barcelona Búfals, en las Pistas de Atletismo de Granollers (12.00).

Una vez finalizada la fase regular, los cuatro primeros clasificados accederán a las semifinales, programadas para el fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras que la competición culminará con la gran final, que se disputará el 9 o 10 de mayo.