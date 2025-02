Lindsey Vonn: "Las críticas duelen, no siempre soy fuerte"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn expresó que las críticas y los comentarios negativos "duelen", porque es "fuerte", pero "no siempre" lo es, aunque defendió que no va a rendirse, porque cree en sí misma y sabe que "con trabajo duro" llegara a donde sueña.

"No voy a mentir, estas últimas semanas han sido duras. Me encanta esquiar y es la única razón por la que volví a este deporte, pero ha habido tantas voces negativas. Gente que no cree en mí. Gente que dice que soy demasiado vieja y lenta. Gente que cuestiona mi carácter. Gente que me dice que me vaya porque se me ha acabado el tiempo", escribió la esquiadora en una publicación en redes sociales.

Vonn dijo que "son sólo unas pocas voces entre muchas" las que critican, pero "aún así duele". "Intento ser fuerte, pero no siempre lo soy. Soy humana", explicó. Ojalá hubiera podido hacerlo mejor, pero no lo hice. Hice lo que pude con lo que tenía. Y sé que no manejo todas las situaciones a la perfección, porque estoy muy lejos de ser perfecta. Pero me preocupo. Probablemente demasiado. Por eso a veces mis emociones sacan lo mejor de mí", agregó.

"No voy a rendirme. Creo en mí misma y sé que con trabajo duro llegaré a donde sueño. Gracias a todos los que me han apoyado. Sigamos soñando", concluyó el mensaje de la estadounidense, cuyo principal objetivo es competir en los Juegos Olímpicos de 2026 en Italia.

La ex bicampeona mundial y olímpica en 2010, ganadora de 82 carreras de la Copa del Mundo, salió de su retiro después de casi seis años en el mes de diciembre, a los 40 años y tras problemas en la rodilla. En enero se clasificó cuarta y sexta, respectivamente, en las pruebas de supergigante y descenso de la Copa del Mundo disputadas en St. Anton.

En los Mundiales de Saalbach quedó eliminada en supergigante, 15ª en descenso y 16ª en la combinada por equipos junto a AJ Hurt, después de que los entrenadores no accedieran a su deseo de formar pareja con la plusmarquista de la Copa del Mundo Mikaela Shiffrin.