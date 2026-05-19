El Longines Global Champions Tour Madrid reúne en 2026 a más de 24.000 asistentes

Edición de 2026 del Longines Global Champions Tour Madrid. - LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR MADRID

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Longines Global Champions Tour de Madrid cerró este domingo la edición de 2026 reuniendo a más de 24.000 asistentes en el Real Club de Campo Villa de Madrid, en el que participaron jinetes y amazonas de más de 30 nacionalidades, en una competición retransmitida en 140 países.

Según un comunicado de la organización, esta fue "una de las ediciones más exitosas de su historia", situando la capital española "en el epicentro internacional de la hípica". Durante tres jornadas de competición, el Real Club de Campo Villa de Madrid reunió a más de 24.000 asistentes.

La edición 2026 del LGCT Madrid contó con la participación de 124 jinetes y amazonas procedentes de más de 30 nacionalidades, así como un total de 216 caballos que protagonizaron más de 550 salidas a pista a lo largo de las 16 pruebas disputadas entre las categorías CSI5* y CSI1*. Y la competición fue retransmitida a 140 países a través de la señal oficial del circuito Longines Global Champions Tour.

El impacto mediático de esta edición ha vuelto a reflejar el "creciente interés nacional e internacional por el evento". Y, según el comunicado, el concurso acumula ya más de 350 impactos en prensa escrita, medios digitales, radio y televisión, además de retransmisiones y apariciones en cerca de una veintena de canales televisivos nacionales e internacionales, lo que ha dado el evento "una audiencia global de millones de expectadores durante los tres días".

La presencia de algunos de los mejores jinetes del mundo, el entorno único del Real Club de Campo Villa de Madrid y la combinación de deporte, 'lifestyle' y entretenimiento han convertido nuevamente al Longines Global Champions Tour Madrid en una de las grandes plataformas de visibilidad deportiva y de marca del calendario internacional.

Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, destacó que "esta edición ha vuelto a demostrar que Madrid es una de las grandes capitales internacionales de la hípica". "Hemos vivido tres días de altísimo nivel deportivo, con una gran respuesta del público y una proyección internacional extraordinaria para la ciudad y para el deporte ecuestre en España", expresó.