Longines presenta la Master Collection en las carreras de caballos Royal Ascot. - LONGINES

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera 'premium' Longines presenta la Master Collection en las prestigiosas carreras de caballos Royal Ascot, que tendrán lugar del 16 hasta el 20 de junio en el hipódromo británico del condado de Berkshire y de las que es Socio y Cronometrador Oficial.

Con raíces en un rico patrimonio ecuestre que se remonta al siglo XIX, la relojería suiza dio vida a sus valores junto al Embajador de la Elegancia Henry Cavill y a la Amiga de la Marca Sara Ali Khan, quienes han asistido al evento y presentaron la recientemente lanzada Longines Master Collection, un reflejo de la refinación contemporánea y la artesanía atemporal.

El 17 de junio, Longines recibió al Embajador de la Elegancia Henry Cavill en Royal Ascot, donde realizó una distinguida aparición en el Longines Lounge para un exclusivo encuentro con el público, interactuando con los invitados y encarnando el espíritu atemporal de elegancia de la marca.

Para conmemorar la ocasión, Henry Cavill lució un cronógrafo monopulsador vintage de Longines de 1926. El reloj presenta una escala de taquímetro en espiral para medir la velocidad y está impulsado por el histórico calibre 13.33Z, el primer movimiento de cronógrafo de muñeca de Longines, introducido en 1913. Una pieza excepcional que refleja el patrimonio y la artesanía de la marca.

Henry estuvo acompañado por la Amiga de la Marca Sara Ali Khan, la actriz india conocida por su trabajo en Bollywood y su influencia en la moda y la juventud y cultura, realzando aún más la presencia de la marca en el evento. Para la ocasión, lució un elegante nuevo modelo de 3 agujas de la Longines Master Collection.

Durante el evento, ambos actores participaron en una ceremonia oficial de entrega de premios, presentando el galardón al ganador de la Royal Hunt Cup junto al presidente y CEO de Longines, Patrick Aoun, destacando la estrecha vinculación de la marca con el deporte y su celebración de los logros sobresalientes.

MASTER COLLECTION

La renovada Master Collection marca la evolución de su icónica línea introducida por primera vez en 2005. La colección ha sido rediseñada con detalles refinados en la esfera, la caja, el bisel y la correa, ofreciendo una interpretación contemporánea de la elegancia atemporal.

Disponible en tamaños de 30, 34, 39 y 41 mm tanto para mujer como para hombre, los relojes incorporan movimientos automáticos exclusivos de Longines (L592.5 y L888.5) equipados con espirales de silicio para una mayor precisión, durabilidad y resistencia magnética, visibles a través de fondos de cristal de zafiro.

Un elemento distintivo es la esfera con patrón grano de cebada, complementada con variaciones que incluyen nácar con índices de diamantes, opciones en tono plateado con numerales arábigos y modelos de mayor tamaño en azul o plata, con algunas versiones de 41 mm que muestran numerales arábigos orientales.

Biseles cóncavos distintivos, acentos dorados opcionales, agujas rediseñadas y una selección de correas de acero inoxidable o cuero completan la colección, que continúa encarnando el legado de artesanía, elegancia e innovación de Longines.

La Royal Ascot combina las carreras de primer nivel mundial con la perdurable tradición británica, con Longines como Socio Oficial, Cronometrador Oficial y Reloj Oficial.

Desde 2007, la relojería suiza ha forjado una estrecha relación con el Hipódromo de Ascot, definida por valores compartidos de elegancia, patrimonio y rendimiento, y un compromiso mutuo con la excelencia ecuestre.

En junio de 2018, Longines y el Hipódromo de Ascot pusieron en marcha el innovador Longines Tracking System, el primero de su clase en las carreras de caballos, que proporciona datos en tiempo real altamente precisos basados en satélite sobre el posicionamiento de los caballos, el rendimiento y la dinámica de la carrera, mejorando tanto el análisis como la experiencia de los espectadores, y que fue utilizado una vez más en el Royal Ascot de este año.

Esta consolidada asociación refleja el compromiso de Longines con las carreras de caballos en todo el mundo, abarcando eventos de prestigio como el Kentucky Derby, la Dubai World Cup, las Hong Kong International Races y el Prix de l'Arc de Triomphe. La marca apoya además el deporte a través de su colaboración con la Federación Internacional de Autoridades de Carreras de Caballos (IFHA), promoviendo su desarrollo, integridad y alcance global.