Lorenzo Santolino: "Siempre es un Dakar duro, pero este año llevo un extra de sufrimiento desde el km 0"

El piloto español Lorenzo Santolino en su visita a Europa Press antes del Rally Dakar 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco) afronta esperanzado de poder "optar" al 'Top 5' en el Rally Dakar que arranca este sábado, carrera en la que el año pasado ya logró su primera victoria de etapa y a la que añadirá dureza por comenzar con "un extra de sufrimiento" por una lesión en un dedo del pie.

"Más alto no, porque todavía no he conseguido entrar en el 'Top 5', pero creo que, por ritmo o porque soy un piloto bastante completo, se puede optar. No es nada fácil, pero ya hemos demostrado otros años que me encuentro bien con la moto, en la que no ha habido grandes cambios, pero sí pequeñas evoluciones que me dan más confianza, que para una carrera tan larga es importante", señaló Santolino durante su visita a Europa Press antes de partir hacia Arabia Saudí.

El piloto, patrocinado por Pont Grup, no esconde que "quizás" no es "de los más rápidos según el terreno", pero que hay otros en los que tiene "un muy buen ritmo" y que a eso le suma "la experiencia" por ser su octavo Dakar. "Me gustaría poder competir bien, más allá del resultado y poder sobre todo sufrir lo menos posible para poder tener esas buenas sensaciones de cara a poder volver a ganar una etapa. Y si va bien la general, estar ubicado bien para poder acabar en un 'Top 5'", subrayó.

El de Guijuelo ganó el año pasado su primera etapa en un 'raid' donde el infortunio le impidió estar más arriba en la general de una prueba cuyos días previos antes de volar a Arabia Saudí "son intensos" de cara a tener "todo preparado para llegar en el mejor momento". Además, esta vez acude con una "pequeña lesión" en un dedo del pie.

"El dolor duele a todos igual, pero el límite del sufrimiento lo tienes que marcar tú, es bastante psicológico. El hándicap para mí este año es que sobre todo no he podido terminar la preparación como me gustaría. Venía de un buen momento de forma, con buenas sensaciones y se ha cortado y me he tenido que enfocar en poder hacer el tipo de preparación que me permitía la lesión y en recuperar el máximo después de la operación", detalló.

Por este motivo, el salmantino va "un poco lastrado en ese sentido". "Siempre es un Dakar duro, pero este año con un extra de sufrimiento ya desde el kilómetro cero, así que voy a hacer buen trabajo de cabeza para evitar sentir el dolor", sentenció al respecto el piloto de Sherco.

Este, que no ve a KTM y Honda, habitualmente favoritos en motos, "inalcanzables" en este tipo de carreras, está "enfocado al cien por cien en la preparación del Dakar", un rally que le engancha porque "une un poco lo que es la aventura con la orientación de la navegación y el rodar en un sitio tan abierto y un espacio tan grande, mezclado con lo que es el pilotaje" y que también le permite disfrutar "de paisajes y entornos brutales".

Ya conoce también el desierto, "una segunda casa", aunque "la primera vez sí que impresiona muchísimo". "Me pareció muy abierto y muy difícil de interpretar lo que eran las pistas y peligros. Es muy distinto a lo que estás acostumbrado a nivel visual, y una vez ya vas cogiendo experiencia, te vas acostumbrando y sabes mejor cómo leerlo, si puede haber más peligros, el tipo de terreno", reflexionó.

"Hay muchas trampas, eso sí, y no todos los peligros están marcados y hay mucha interpretación, pero tienes mucha información muy importante en un 'roadbook' que no está en un mapa o en otro dispositivo. Cuando sabes entender eso y manejar un 'roadbook' bien, te encuentras seguro", agregó Santolino.

Este año, afrontará un recorrido que "siempre es un poco incógnita". "Creo que están encontrando ya el equilibrio. Empezaron un poco tanteando el terreno del país y ahora han ido incrementando el nivel de dureza, tanto de navegación como de kilometrajes y dificultad de 'roadbook'. Y hoy está en un punto que es difícil, técnicamente de pilotaje también es duro y aparte físicamente te exige porque hay zonas de piedras y zonas mixtas", advirtió.

"Va a ser exigente y con muchos kilómetros este año. Parece ser que con un poco menos de dunas y no vamos al Empty Quarter, entonces va a haber zonas más físicas y también con navegación porque al final en el desierto de dunas la navegación no es que sea fácil, pero son rumbos donde más o menos la dificultad no es muy grande. En cambio, cuando te metes en valles hay muchas más referencias, muchas más trampas de navegación, entonces va a ser intenso también en ese sentido", añadió al respecto.

"TAMBIÉN SE ENTRENA SABER CÓMO ACTUAR EN CADA MOMENTO"

En este sentido, le habría "gustado" haber podido vivir el Dakar original en África. "Me gustaría una vez hacer lo que es el antiguo trazado o partes por las que iba cruzando África hasta llegar a Dakar. Siempre me ha llamado la atención, además es lo que veía de pequeño en la tele y son recuerdos superbonitos", confesó.

También sabe que "es parte del juego y otra variable más de la ecuación del Dakar que tienes que asumir" la capacidad que tiene este 'raid' de poder frustrarte con cualquier situación inesperada. "Obviamente, debes saber lidiar con ello. El juego mental es importante, saber gestionar esos momentos, saber cómo actuar, tener la tranquilidad, la mente fría de poderlo gestionar para actuar de la mejor manera", comentó.

"Si tienes una caída o una avería o estás perdido, el saber cómo actuar en cada momento, también se prepara y entrena. Hay cosas que no son entrenables, pero en situaciones extremas, por suerte, casi siempre hay un piloto cercano que llega en caso de un tema más médico. La seguridad ha mejorado muchísimo, cada vez hay más infraestructura en cuanto a helicópteros y sistemas satelitales, es una carrera en la que la organización es muy fuerte y te permite tener unos recursos importantes", ahondó Santolino.

La charla sobre el Dakar también se centró en otros aspectos como el del descanso entre las etapas. "A veces me cuesta empezar a tomar el sueño", reconoce el piloto español. "Una vez ya consigo dormir, duermo bien y descanso, pero hay veces que el cuerpo está demasiado activo, también en lo mental. Tengo algunos protocolos para intentar relajar antes de dormir y conciliar el sueño mejor, pero hay días que sí que es complicado", expresó.

En recorridos tan largos, Santolino no olvida que puede haber un pequeño margen para pensar en otras cosas de la vida diaria, sobre todo "en los enlaces". "No soy mucho de llevar música y piensas en muchas cosas que no piensas el resto del año. Voy un poco en mi mundo y en un enlace, entre comillas, no pasa nada", admite.

"Por otro lado está el arma doble filo, que es que esto pasa muy fácil cuando tienes que estar concentrado, y una de las cosas difíciles del Dakar es estar concentrado 5 o 6 horas en una etapa. Es prácticamente imposible que el cerebro esté concentrado en una cosa tanto tiempo, es fácil tener otros pensamientos y es otra cosa que también se intenta trabajar, conseguir mantener la concentración porque al final vas a 150 km/h", resaltó.

Finalmente, el salmantino reconoció lo que pasa una vez que acaba el 'raid'. "Tengo una fase de los tres primeros días cuesta mucho y cuando llegas al tercero como que el cuerpo estabiliza y no puedes meter mucha carga de fatiga, vas aguantando bien, pero una vez acaba la carrera es como que el cuerpo también sabe que se ha acabado, se relaja y ahí es cuando te viene el bajón y estás muerto de verdad", sentenció con una sonrisa.