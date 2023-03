Lucas Eguibar supera la clasificatoria en la Copa del Mundo de Sierra Nevada de snowboardcross

El rider donostiarra, campeón del mundo en 2021, buscará este sábado los cuartos de final



MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rider español Lucas Eguibar, campeón del mundo en 2021, se ha clasificado para los octavos de final de snowboardcross de la Copa del Mundo de Sierra Nevada, que se disputa este sábado, tras superar este viernes la fase clasificatoria en la estación de esquí granadina.

Este viernes se ha disputado la clasificatoria previa a las finales con el acceso a la siguiente fase del mejor rider español del Movistar SBX Team, Lucas Eguibar. El formato escogido por la organización de la Copa del Mundo de Sierra Nevada fue el de una ronda en la que competían de tres a cuatro 'riders' y en el que los dos mejores accedían a las finales de este sábado por la mañana.

Lucas Eguibar tenía en su serie al también español Álvaro Romero y al canadiense Tristan Bell. Desde el principio de la prueba, Eguibar ha tomado el mando que ha mantenido con firmeza hasta rebasar la línea de meta. Ha gestionado de forma inteligente su bajada por la zona de Montebajo y ha llegado a meta en primera posición.

Segundo ha terminado Tristan Bell, que ha vencido al otro integrante del equipo Spainsnow, Álvaro Romero, en una llegada que se ha resuelto en la 'fotofinish'.

"Estoy contento como la última vez que participé en Sierra Nevada, me siento cómodo, me gusta el trazado, es una pista en la que hay que ser agresivo. Además el equipo ha hecho un gran trabajo con las tablas y estamos siendo rápidos. Tengo ganas de competir muy bien porque de unos Mundiales en los que no pude dar lo mejor de mí y ya sólo por eso vengo con muchas ganas, y al tener el apoyo de la familia y amigos me hace todavía estar más motivado", comentó Eguibar.

Por contra, Bernat Ribera y Toni Toledo quedaron eliminados tras quedar por detrás del italiano Lorenzo Sommariva y el austríaco Luca Haemmerle; y el canadiense Kalle Koblet y el alemán Paul Berg, respectivamente.

Lucas Eguibar se jugará este sábado el pase a los cuartos de final contra el australiano Cameron Bolton (AUS), el estadounidense Hagen Kearney (USA) y el canadiense Tristan Bell (CAN). En la siguiente ronda le esperaría el alemán Martin Noerl (GER), actual líder de la Copa del Mundo de SBX.