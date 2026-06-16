Lucía Martín-Portugués se corona campeona de Europa de sable

Lucía Martín-Portugués - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESGRIMA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tiradora Lucía Martín-Portugués se ha coronado este martes campeona continental de la modalidad de sable en la primera jornada del Campeonato de Europa de esgrima, que se está disputando en Antony (Francia), después de vencer en la final a la rusa Yana Egorian (15-13).

La madrileña, de 35 años, logra así su primera medalla individual en una cita continental -tras el bronce por equipos conseguido en Basilea 2024-, todo tras doblegar a la hexacampeona continental y oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 tanto en categoría individual como por equipos.

Durante la final, Martín-Portugués fue capaz de remontar un marcador adverso (4-8) y empatar la contienda (12-12) para decantarla de su lado con dos tocados consecutivos.

En su estreno, derrotó a la azerbaiyana Zarifa Huseynova (15-7), y continuó imponiéndose a la rusa Aleksandra Michalova (15-6). Posteriormente, superó en octavos a la ucraniana Oleksandra Bondar (15-10), en cuartos a la húngara Luca Szucs (15-12) y en semifinales a la ucraniana Alina Komashchuk (15-12).

También compitieron en sable Elena Hernández, Araceli Navarro y Celia Pérez-Cuenca, que se despidieron en segunda ronda. Además, Álvaro Fernández Calleja alcanzó los cuartos de final de la modalidad de espada, donde fue eliminado por el a la postre campeón, el italiano Simone Mencarelli.