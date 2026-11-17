Archivo - Lucí Martín-Portugués en una imagen de archivo durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La esgrimista española Lucía Martín-Portugés defiende que el mundo del deporte debe "educar" e "interiorizar el cambio estructural" para alcanzar "la igualdad entre hombres y mujeres", y además denuncia el acoso que sufren las mujeres en las redes sociales a través de comentarios de odio que las hacen sentirse "incómodas".

"Cuando era pequeña no había bastantes mujeres que practicasen el sable profesional. Tuve la fortuna de coincidir con la taekwondista Coral Bistuer en mi pueblo, donde vi que las mujeres también pueden hacer deportes de combate. Luego más adelante tuve otras referentes, sobre todo en momentos cuando la gente me decía que tenía que retirarme", expresó este martes Lucía-Portugués en la IV Edición del Business Sport Forum, organizado por Marca y Expansión.

Por ello, al no haber tenido referentes en el esgrima, la madrileña ha asumido "el rol de demostrar a las mujeres que pueden conseguir cualquier éxito". "Hace 13 años, con la muerte de mi padre, participé en ese año el Campeonato de Europa y quedé última, pero ahora soy campeona de Europa", indicó.

Sobre la distinción entre deporte olímpico y paralímpico, la esgrimista no entendía "por qué no se ha añadido las categorías a los Juegos Olímpicos", ya que en el pasado, cuando se permitió a las mujeres competir no se hizo unos Juegos exclusivos para el deporte femenino

"Creo que socialmente este tipo de cosas todavía nos queda mucho. Hay que trabajar y cambiar para que todos seamos nos sintamos integrados en el deporte. Es un cambio lento pero se va trabajando poco a poco con foros como este y con el trabajo diario que hacemos, pero creo que todavía estamos un poco lejos", continuó.

Asimismo, también denunció "la desigualdad que hay en la representación entre hombres y mujeres" en el deporte, aunque no lo achacó a "un machismo institucional", ya que es más una cuestión "cultural y de comportamientos sociales".

"Creo que tenemos que hacer una educación. A los periodistas siempre soy muy crítica porque hay que tener esa buena praxis sobre el trabajo. Si nosotras ganamos medallas, pero no las contáis, eso no llega a ningún sitio. Estructuralmente todos los que nos dedicamos al deporte, deportistas, periodistas, comités, consejos e instituciones importante, debemos hacer esa función de interiorizar el cambio estructural que queremos", manifestó.

Otro de los ámbitos en los que debe mejorar la sociedad es el uso de las redes sociales, especialmente la población masculina, por el acoso que pueda sufrir una mujer deportista. "Las mujeres que son más deportistas sí que te apoyan, pero son un porcentaje muy pequeño. En cambio, los hombres que no están interesados en el deporte solo se interesan por esa parte sexual hagas lo que hagas", subrayó.

"La sociedad te arrastra a sentirte incómoda porque hay muchas veces difunden odio. El espacio que tenemos las mujeres deportistas dentro de las redes sociales es muy complicado y hay que trabajarlo mucho", aseveró.

Precisamente por el aspecto físico, Martín-Portugués pasó por una etapa en la que sufrió bullying, ya que mostraba un cuerpo más fuerte, "con piernas de hombres, brazos fuertes y abdominales", en una época en la que el estereotipo femenino predominaba la delgadez.

Sobre la preparación mental entre competición y competición, la campeona del mundo reconoció que es "difícil planificarse al haber poco margen" entre un torneo y otro. "Debemos estar todo el rato en nuestra mejor condición física y eso es casi imposible. Es un estrés constante vivir todo el rato pensando en el día de mañana", valoró.

Pensando ya en Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, espera mejorar el resultado de París 2024 donde quedó eliminada en segunda ronda y disfrutar más de la experiencia. "Fue un 'shock' porque no sabía qué hacer con mi vida, pero después pensé en cambiar mi experiencia olímpica y volví a la villa. Esto me dio más fuerza para seguir. Con mucho trabajo volví a mi esencia, mi rutina y llegué la conclusión de que sería deportista otra vez si volviera a nacer", concluyó.

DESIRÉE VILA: "TENGO UNA ESPINILLA CLAVADA DE LOS PARÍS 2024"

Por su parte, la atleta paralímpica Desirée Vila confesó que su referente en el atletismo es Ana Peleteiro, aunque no fuera de su disciplina. "Me acuerdo que veíamos vídeos de mis rivales y así cada uno va aprendiendo, también con las lesiones desgraciadamente. Llegando a mi final de carrera deportiva puedo decir que se puede hacer deporte adaptado y cumplir sueños como ir a Los Juegos Deportivos", relató.

Eso sí, la plusmarquista valoró la importancia de tener patrocinadores para alcanzar las metas deportivas, sobre todo en la implantación de prótesis, ya que cuesta 20.000 euros al tratarse de un material resistente y a la vez ligero. "Vamos hacer un banco de prótesis para que los niños que quieran competir dejen un formulario para que digan su talla y peso. Tengo mi museo de prótesis porque las fui cambiando para seguir compitiendo, por eso hacemos esto", anunció.

Vila también criticó el uso que hacen los hombres en las redes sociales, y para ello explicó cuando fue portada de una revista, esta ese quedó "opacada" por los comentarios que trataban sobre su cuerpo. "Me costaba defender el mensaje que las mujeres estamos más discriminadas, pero cuando me llegó esa situación di cuenta de que hay que defender y denunciar el acoso que recibimos las mujeres en redes sociales", explicó.

En cuanto a lo deportivo, la gallega apuntó que es difícil mantener la motivación entre competiciones, especialmente cuando ocurren ocasiones en las que finalmente se ha terminado suspendiendo una prueba. "Es complicado porque es importante competir con las rivales que nos encontraremos en un Mundial, Europeo o Juegos Olímpicos, por lo que debes estar atenta al ranking. El año que viene tengo el Mundial de Uzbekistán donde hay que conseguir la plaza para los Ángeles 2028", valoró.

"Tengo una espinilla clavada en París 2024 porque fueron unos Juegos en los que no conseguí demostrar todo lo que había trabajado anteriormente. Esa frustración me ha acompañado para estar más motivada tanto para el Mundial como para la clasificación para los Juegos". analizó.

LOIDA ZABALA: "CON EL CÁNCER APRENDÍ A VALORAR CADA MOMENTO DE LA VIDA"

También participó la halterófila y también paralímpica Loida Zabala, que también puso en valor la aportación de los patrocinadores para seguir con su carrera deportiva, ya que gracias a ellos experimentó "un cambio increíble a nivel económico", ya no solo para poder viajar, sino también "a nivel emocional" sobre todo cuando le diagnosticaron un grave cáncer. "Me hicieron ver la vida de otra manera ya que estoy agradecida por seguir viviendo", subrayó.

Sobre la dificultad de acceder a las mayores competiciones de halterofilia, la extremeña admitió que en España sí hay igualdad entre las dos disciplinas adaptada, aunque las becas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es "algo diferente".

Ahora, Zabala afrontará el Mundial de Baréin en "el mejor momento de su vida", ya que para la deportista "nunca existe experiencias negativas". "Con el tema del cáncer aprendí a valorar cada momento de mi vida. Tuve una sepsis (el pasado mes de mayo) y los responsables eran los sanitarios, por lo que no tuve que preocuparme. Cuando salí viva me di cuenta que hay que enfocarse en el presente. Ojalá no me cancelen el billete de vuelo porque quiero ir al Mundial y levantar 110 kilos", concluyó.