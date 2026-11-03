Lurbel renueva su gama técnica Pro-Line e introduce nuevas estructuras plantares. - ADRI MARTÍNEZ/LURBEL

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma valenciana de ropa técnica Lurbel ha presentado la nueva generación de Pro-Line, su colección de alto rendimiento para 'running' y 'trail running', caracterizada por la incorporación de las estructuras plantares AWC Pro, diseñadas para responder a las demandas de transpirabilidad, protección y confort de los atletas.

Los nuevos calcetines ya se encuentran disponibles en el mercado, mientras que el resto de los artículos de la línea llegará en marzo de 2027.

La compañía familiar, fundada en 1992 en Ontinyent (Valencia) y con 30 años de trayectoria en el sector textil deportivo con producción local, lanzó esta propuesta en 2019 orientada inicialmente a pruebas de montaña.

En 2022 amplió su catálogo al asfalto y ahora, siete años después de su origen, consolida el desarrollo técnico de la serie mediante nuevos diseños y una gama cromática actualizada.

La principal novedad técnica reside en el sistema de recirculación de aire AWC Pro, configurado con ondas no uniformes y densidad variable para favorecer la ventilación y reducir material sin mermar la protección.

Este mecanismo se articula en cuatro modalidades: Air, de tejido abierto para máxima aireación; Light, con refuerzos ligeros en zonas de apoyo; Sky, de mayor densidad para terrenos técnicos e irregulares, y Ultra, orientada al confort en competiciones de montaña y ultradistancia.

En la división de asfalto, la colección incluye los modelos Way Pro Two para distancias de hasta diez kilómetros con estructura Air y caña baja; Street Pro Three para ritmos medios y altos con estructura Light a la altura del tobillo, y Street Pro Five Compression, que añade compresión sobre el tendón de Aquiles para activar la circulación sanguínea en tiradas prolongadas.

Para las pruebas de montaña, la marca ha desarrollado las variantes Stone Pro Four --empleada en el circuito Merrell Skyrunner World Series--, Stone Pro Five Compression y Stone Pro Six Compression, dotadas de soporte muscular y protección frente a elementos externos.

La oferta se completa con los modelos de larga distancia Traction Pro Four y Traction Pro Five Compression, junto a la versión Tundra Pro Five Compression, concebida para superficies con nieve y bajas temperaturas.