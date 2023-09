Lydia Valentín: "Nunca me despediré de la halterofilia, he hecho historia y me voy feliz"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín afirmó este jueves que "nunca" se despedirá de su deporte, celebró haber "hecho historia" y aseguró que se va "feliz", tras anunciar su retirada en Madrid después de una carrera en la que logró tres medallas en los Juegos, el oro de Londres 2012, la plata de Pekín 2008 y el bronce en Río 2016, y dos campeonatos del mundo.

"He conseguido mucho más de lo que nunca me imaginé. He puesto a mi deporte en lo más alto del mundo y he hecho historia en mi país. Estoy feliz por lo conseguido y, a partir de ahora, empieza una nueva vida que estará llena de éxitos. Nunca me despediré de la halterofilia, siempre estaré unida a ella", manifestó.

En un acto celebrado en la sede del COE junto a los presidentes del COE, Alejandro Blanco; del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos; y de la Real Federación Española de Halterofilia (RFEH), Constantino Iglesias; Lydia Valentín expresó su agradecimiento "de corazón" a todas las personas que le han acompañado en su carrera deportiva y permitido lograr sus objetivos.

"Gracias por creer en mí. Hoy anuncio mi despedida del mundo del deporte, pero más que una despedida es una celebración de mis éxitos. El COE es mi casa. Gracias Alejandro por luchar por mis medallas y por darme tranquilidad. Cuando te pedí ayuda por un tema personal volví a recibir esa calma, seguridad y traquilidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje tan maravilloso. Es un día muy feliz para mi", subrayó.

Valentín, que recuerda como los mejores momentos de su carrera las 'primeras veces', la que se subió a lo más alto del podio en un Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos, porque "lo ves de forma diferente", desveló que la idea de la retiraba le rondaba por la cabeza desde finales de 2022.

"Veo que va quedando poco tiempo y pienso que me podía recuperar antes, pero que no iba en plazos. A final de año veía que no podía llegar a París. Me siento plena. Si me recuperaba, bien y si no, veríamos en qué momento anuncio que me retiro. No hubo un momento que digo 'me retiro'. Ha sido bastante meditado", explicó.

En ese punto, la levantadora de Ponferrada dijo que intentó trabajar "hasta el final". "Porque sé que no podía dar más y entonces veo que es el punto y final. Por eso me voy feliz. No me falta nada. No voy a estar en París, pero no me siento triste por ello. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Que conozcan la leyenda que ha conseguido todo en un deporte en el que España no es una potencia", indicó.

A raíz de su lesión a principios de 2021, Valentín decide ir a los Juegos de Tokyo 2020. "Llevaba arrastrando una lesión durante año y algo para estar en París. Los Juegos te exigen muchísimo. Después de la lesión que he pasado hay que entrenar y con una lesión de cadera es complicado estar al cien por cien. Dije que no voy a competir y si no soy la Lydia Valentín de siempre no iba a competir. Saber que lo que voy a conseguir ya lo tenía me llevó a cuidar mi salud", esgrimió.

"HAY QUE CERRAR UNA ETAPA: NO SOY ETERNA"

Para la triple medallista olímpica era el momento de "cerrar una etapa" en un deporte del que se enammoró desde que tenía 11 años. "Los deportistas no somos eternos. Me encanta lo que he vivido. Poder vivir 20 años de mi pasión, seguir entrenándote, cayéndote, levantándote ... Me voy feliz, sabiendo que lo he conseguido todo. Hace unos años sabíamos que era imposible ser campeona del mundo. Hay que entrenar mucho, pero se puede", destacó.

Ante el futuro a corto plazo, anunció que seguirá vinculada a la federación española e internacional. "Me moriré siendo deportista. Me gustará seguir yendo a las competiciones. Creo que soy la referente en España y seré la primera en ayudarles", dijo antes de recibir una placa de manos del presidente del COE en reconocimiento a su legendaria carrera.

Por su parte, el presidente de la RFEH, Constantino Iglesias, dijo que éste era "un día alegre, pero triste" para él. "Es un día grande. Como presidente de la RFEH he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con Lydia. Ha sido una deportista modélica que lo que ha conseguido todo con esfuerzo, tesón y trabajo".

Iglesias ensalzó a Valentín como una de las "grandes deportistas de la historia de este país". "Ha sido una luchadora y lo que tiene lo ha conseguido limpiamente. No habrá otra Lydia, ha sido ejemplo dentro y fuera de la tarima y no habrá otra igual", sentenció.

BLANCO: "ERES ÚNICA E IRREPETIBLE"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, también confesó que era un día "muy difícil" para los que le han acompañado en el camino. "Representas el éxito no solo por lo que has conseguido. Hay que estudiar de dónde parte, a dónde llega y el camino que recorre. En ese camino ha tenido un mérito especial que la hace irrepetible. Nunca has competido en igualdad de condiciones. Eres un ejemplo del deporte limpio", señaló.

Blanco dijo que la de Valentín es una "vida de leyenda". "Porque los éxitos que pasarán siglos hasta que alguien los logre. No sé los kilos que levantabas. Para mi 500. Tu vida hay que contarla para que podamos entender el ejemplo que eres para las sucesivas generaciones. Con el ADN que tienes los retos han ido cayendo porque hay talento, fuerza y trabajo. Eres una deportista modelo. El deporte es tu casa. Eres única e irrepetible", calificó.

Víctor Francos lamentó no haber podido compartir los éxitos de la levantadora leonesa en el cargo de presidente del CSD, pero que los ha vivido por televisión. "Quiero darte las gracias. El deporte de élite es muy complicado. Las competiciones son muy importantes, pero casi más es el legado porque es eterno. Ya formas parte de la historia del deporte español", reseñó.