Madrid da dos de las últimas cuatro plazas para la fase final de la Copa del Mundo de pádel de la FIP. - FIP

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El club Padel G24 acoge, desde este martes y hasta el 26 de septiembre, la fase europea de clasificación para la fase final de la Copa del Mundo de Pádel de la FIP, que se disputará del 2 al 7 de noviembre en Doha (Catar), y en la que participan 27 selecciones masculinas y 20 femeninas.

Hay cuatro plazas en juego: dos en la competición masculina y dos en la femenina. Tras la cita de Asunción de agosto, dedicada a los equipos sudamericanos, la fase de clasificación se traslada a España, donde las tres primeras jornadas estarán dedicadas a los grupos de clasificación y, a partir del viernes, la competición comienzan las eliminatorias.

En la categoría masculina, las 27 selecciones han sido divididas en ocho grupos y al final de la fase de eliminación directa serán dos las selecciones europeas que conseguirán su plaza para Doha. En la femenina, las 20 selecciones se han repartido en seis grupos. España ya está clasificada en ambas categorías.

La cita de Madrid definirá el cuadro de selecciones que viajarán a Doha. Una vez concluida la cita europea, serán los FIP World Cup Qualifiers Africa-Asia, que se disputarán en Kuwait del 26 al 30 de octubre, los que otorgarán las dos últimas plazas disponibles: una en la competición masculina y una en la femenina.

En total serán 32 las selecciones, 16 en la competición masculina y 16 en la femenina, que participarán en la FIP World Cup 2026.