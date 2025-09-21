Mahamadou Dambelleh, Nahia Zudaire y Berta García, primeras medallas en el Mundial de Natación Paralímpica

Nahia Zudaire celebra su bronce en los 400 libres S8 de los Mundiales de Singapur 2025 - SIMONE CASTROVILLARI/IPC

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mahamadou Dambelleh, con una plata, y Nahia Zudaire y Berta García, con sendos bronces, dieron este domingo las primeras medallas a la delegación española presente en los Campeonatos del Mundo de Natación Paralímpica que se están disputando en Singapur hasta el próximo sábado 27 de septiembre.

El arranque de la natación española en el Centro Acuático OCBC de Singapur fue bueno, con muchos finalistas, pero sólo con el premio de tres medallas y de un buen puñado de cuartos puestos, algunos pudiendo incluso tener una recompensa algo mayor.

El mejor éxito de la jornada fue para un nadador joven, buena señal de cara al necesario relevo en el deporte que más medallas da en los Juegos Paralímpicos. Mahamadou Dambelleh, de 19 años y que se ha formado en el Equipo AXA de Promesas, terminó como subcampeón del mundo en los 50 metros libre S11.

En una prueba siempre muy explosiva, el deportista catalán firmó un crono de 25.88 segundos, sólo superado por el checo David Kratochvil (25.52), siendo ambos los dos únicos finalistas que pudieron bajar de la barrera de los 26 segundos.

La primera medalla para el equipo español llegó por medio de una asidua al podio en grandes citas internacionales como la guipuzcoana Nadia Zudaire. Subcampeona del mundo en 2023, bajó un escalón en los 400 metros libre S8, aunque rebajó casi dos segundos (5:03.69) la marca de los pasados Juegos.

La nadadora vasca, de 21 años, nunca pudo seguir el ritmo de las británicas Ali Thai y Brock Whiston, separadas por 10 centésimas y que aventajaron en casi cinco segundos a la española. En la final masculina, el también guipuzcoano Íñigo Llopis fue octavo.

Finalmente, la tercera medalla del día para España también tuvo a una joven como protagonista. Berta García, de 20 años recién cumplidos, se hizo con el bronce en los 100 braza SB4 con un tiempo de 1:56.23, por detrás de la brasileña Alessandra Oliveira, nuevo récord del mundo (1:43.21) y la italiana Giulia Ghiretti (1:52.47).

Además, la jornada en Singapur dejó tres agridulces cuartos puestos, sobre todo el de Marta Fernández en los 50 braza SB3, donde fue bronce en los pasados Juegos y en el pasado Mundial. La burgalesa, con 57.70, se quedó a una centésima del bronce de la brasileña Patricia Pereira Dos Santos.

El catalán Ian Florencio, debutante con la selección, también fue cuarto en los 100 metros braza SB9, con un crono de 1:07.98 y a 69 centésimas del podio, mientras que otra nadadora con muy buen palmarés internacional como la aragonesa María Delgado fue cuarta en los 100 espalda S12, donde fue bronce paralímpico el verano pasado y después de verse superada en los segundos 50 metros tras haber tocado segunda los primeros.

En cuanto al resto de la jornada en Singapur, sobresalió el récord de Europa en la clase SB1 de la laureada Teresa Perales en los 50 braza SB2 con 1:28.76, donde fue sexta, mientras que otro veterano como Miguel Luque fue quinto en los 100 braza SB3, donde fue bronce en París 2024 y subcampeón mundial hace dos años.

En los 100 mariposa S13 Enrique Alhambra fue quinto (56.66); Marian Polo, sexta (1:07.51), y Ariadna Edo, séptima (1:08.23), mientras que Vicente Gil acabó séptimo en los 100 braza SB3 (53.16), misma posición para David Sánchez en los 100 espalda S6 (1:22.78) y para Álex Villarejo en los 100 espalda S12 (1:06.00).