Maialen Chourraut finaliza séptima en el K1 femenino del Mundial de eslalon en Oklahoma

Archivo - Maialen Chourraut, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Alexander Bogatyrev

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piragüista española Maialen Chourraut ha sido séptima este jueves en la final del K1 femenino durante el Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma City (Estados Unidos), mientras que sus compatriotas Miquel Travé y Pau Echaniz han acabado sexto y décimo, respectivamente, en la final del K1 masculino.

Chourraut, triple medallista olímpica, accedió a la final tras haber sido sexta en la semifinal con un registro de 98.13. Y ya en su carrera definitiva por el podio, la palista de Lasarte-Oria realizó un tiempo de 97.05 para acabar en ese séptimo puesto. La australiana Jessica Fox logró el oro (92.06), la estadounidense Evy Leibfarth se adjudicó la plata (93.37) y la británica Kimberley Woods se llevó el bronce (94.91).

En cuanto a la prueba masculina, Travé y Echaniz fueron sexto (86.96) y séptimo (87.36), respectivamente, en la semifinal. Y ya en la bajada buscando medallas, Echaniz hizo 90.02 y a continuación Travé firmó un registro de 87.45, penalización incluida de 2.00 por tocar la puerta 13.

La incertidumbre por el podio se mantuvo hasta el último competidor, en este caso el británico Joseph Clarke, quien se saltó la cuarta puerta y quedó fuera de la lucha por metales. Así, el checo Jakub Krejci se proclamó campeón (83.65), el polaco Michal Pasiut obtuvo la plata (84.34) y el italiano Giovanni De Gennaro agarró el bronce (85.27).