Manolo Martínez: "Me gustaría entrenar al que me quite el récord de España"

El ex campeón del mundo en 2003 y bronce en Atenas 2004 en lanzamiento de peso da las claves para llegar a la élite en 'Palabra de entrenador'

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex lanzador de peso Manolo Martínez, campeón del mundo en 2003 y bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, expresó su deseo de entrenar al atleta que le arrebate la plusmarca nacional, con 21,47 metros, y se declaró "ambicioso" en el primer episodio de 2025 del proyecto audiovisual 'Palabra de entrenador', impulsado por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED) del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Me gustaría mucho entrenar al deportista que me quite el récord de España. Me gustaría ser el entrenador del deportista que lance más de 21,47 metros", afirmó Manolo Martínez, quien, desde muy joven, mostró una gran predisposición para el lanzamiento de peso junto a su técnico Carlos Burón.

"Lo que ha marcado más mi forma de ser y mi forma de entender el mundo ha sido mi relación con las personas que estaban dentro del deporte. Uno de ellos, principal y capital, mi entrenador", recordó el lanzador, que tras su retirada, con 36 años, decidió seguir vinculado al atletismo como entrenador.

Duda sobre la existencia de un 'método Martínez', que se basaría en un sistema "de entrenamiento", "ideas" y "creencias" que tenga en cuenta el 'entrenamiento invisible', descanso, alimentación y fisioterapia.

El entrenador leonés destacó la importancia de la constancia y el aprendizaje continuo. "El cuidado de los detalles conduce a la excelencia", reflexionó Martínez, quien continúa formándose en el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas del CSD para mejorar sus métodos y ofrecer una preparación más integral a sus pupilos.

Entre ellos destaca su hija, Tilena, que está mostrando interés por la halterofilia, disciplina en la que Manolo Martínez se está formando actualmente.

El proyecto 'Palabra de entrenador' pone en valor la figura de los técnicos y permite conocer las claves de su metodología, fuentes de conocimiento y la importancia de aspectos como la psicología y la comunicación, entre otros.