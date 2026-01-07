La Marató de Barcelona llega al récord de 32.000 dorsales para 2026

Archivo - Un corredor celebra tras cruzar la meta de la Zurich Marató de Barcelona 2024 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Marató Barcelona ha agotado todos sus dorsales para la edición de 2026, prevista para el próximo 15 de marzo, y ha colgado el cartel de 'sold out' a tres meses de la carrera, tras completarse las 32.000 inscripciones disponibles, lo que convierte a la prueba en la más multitudinaria de su historia.

La organización ha confirmado que el cupo máximo se ha alcanzado en tiempo récord, después de que la maratón superara por primera vez la barrera de los 30.000 inscritos antes de finalizar 2025 y arrancara el nuevo año completando todas las plazas previstas para esta edición.

De este modo, Barcelona vivirá en 2026 la maratón con mayor participación registrada hasta la fecha, superando ampliamente los cerca de 27.000 corredores de la última edición y estableciendo un nuevo récord absoluto, cuando hasta hace apenas un año el techo histórico de la prueba se situaba en los 20.000 participantes, cifra alcanzada en 2016 y 2017.

Este crecimiento sostenido consolida a Barcelona como uno de los grandes destinos deportivos de Europa y sitúa a la Zurich Marató Barcelona entre las cinco maratones más populares del continente, junto a algunas de las principales citas internacionales del calendario atlético.

La prueba, organizada por RPM Sports y el Ajuntament de Barcelona, afronta así una edición histórica que confirma el excelente momento del 'running' popular en la ciudad y refuerza el posicionamiento internacional de la maratón y de la marca Barcelona, con una clara vocación de crecimiento sostenible en los próximos años.

Este nuevo récord de participación se suma al 'sold out' anunciado también por la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que se disputará el próximo 15 de febrero y que agotó sus 36.000 dorsales con cinco meses de antelación.