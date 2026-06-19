El Maratón de Londres se disputará en dos días en 2027

Archivo - Corredores bajo el Tower Bridge durante la Maratón de Londres de 2024. - Aaron Chown/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 19 Jun. (EP/DPA) -

El Maratón de Londres se celebrará durante dos días de forma excepcional en la edición de 2027, el 24 y 25 de abril, con las pruebas masculinas, femeninas y de élite repartidas a lo largo del fin de semana, según anunciaron los organizadores.

La edición de 2026 fue escenario de múltiples hitos, entre ellos el récord mundial de Sabastian Sawe, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos, en una carrera en la que tanto el keniano como el etíope Yomif Kejelcha rompieron la barrera de las dos horas por primera vez en la historia.

También atrajo a un número récord de 59 830 finalistas, y más personas tendrán la oportunidad de correr el mismo recorrido el año que viene, ya que se espera acoger a 100 000 participantes durante el fin de semana del 24 y 25 de abril de 2027.

"Londres es la capital deportiva del mundo y me complace enormemente que, solo durante un año, en 2027, la mundialmente famosa Maratón TCS de Londres se amplíe a un evento de dos días. Esta edición doble, única y excepcional, permitirá que participen un número récord de 100 000 personas a lo largo de los dos días, lo que supondrá el mayor evento de recaudación de fondos de la historia del deporte del Reino Unido y servirá para apoyar la labor de tantas organizaciones benéficas increíbles", comentó el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Khan se felicitó por que la Maratón de Londres muestre "lo mejor" de la capital. "Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con London Marathon Events y nuestros socios para garantizar que se adopten las medidas adecuadas durante todo el fin de semana, mientras construimos un Londres mejor y más próspero para todos", manifestó.

Ya se han inscrito 1,33 millones de personas -una cifra récord- para la edición de 2027, tras los más de 90 millones de libras esterlinas (169,48 millones de dólares) recaudados para obras benéficas por los participantes en 2026, una cifra que los organizadores esperan que sea mucho mayor gracias a la ampliación de la capacidad a lo largo de dos días.

Aquellos cuyos nombres resulten sorteados en julio podrán participar en persona el sábado o el domingo, pero no ambos días. Los organizadores también han reservado dos plazas garantizadas para cada colegio de la capital, destinadas a profesores o personal, y se han asignado plazas garantizadas adicionales a cada distrito londinense situado a lo largo del recorrido.

El director ejecutivo del Maratón de Londres, Hugh Brasher, estima que se podrán recaudar más de 150 millones de libras para organizaciones benéficas y buenas causas gracias a esta edición ampliada, al tiempo que calcula que el Reino Unido obtendrá unos beneficios sociales y económicos de 400 millones de libras.