Marcel Hirscher recibe una invitación para disputar la Copa del Mundo

Archivo - El esquiador austriaco Marcel Hirscher durante una prueba de la Copa del Mundo - Expa/Johann Groder/APA/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 2 (dpa/EP)

El gran esquiador austriaco Marcel Hirscher ha recibido una invitación especial para competir en la Copa del Mundo de esquí alpino de esta temporada, según anunció la Federación Internacional de Esquí (FIS) tras la reunión de su consejo en Ginebra.

Hirscher saldrá con el dorsal número '31', lo que significa que tomará la salida justo después de los mejores esquiadores. El austriaco, que ahora compite por los Países Bajos, país de origen de su madre, aspira a volver a las pistas tras una baja por lesión de casi dos años.

El ocho veces campeón de la clasificación general de la Copa del Mundo, doble oro olímpico y siete veces campeón del mundo regresó en el año 2024 tras cambiar de nacionalidad, gracias a una invitación especial concedida específicamente para él. Sin embargo, tras solo tres carreras, se rompió el ligamento cruzado durante un entrenamiento y se perdió tanto esa temporada como los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo de este año.

La estadounidense Lindsey Vonn también recibió una invitación especial. Sin embargo, tras su grave lesión en los últimos Juegos Olímpicos y someterse a varias operaciones en la pierna, no ha mostrado ninguna intención de volver a competir en la Copa del Mundo.