La atleta española María Forero en una prueba de cross - RFEA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vigente campeón continental Thierry Ndikumwenayo y la campeona europea sub-23 María Forero encabezan la preselección de 40 atletas españoles --20 hombres y 20 mujeres-- que competirán el próximo 13 de diciembre en la 32 edición del Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará en el Parque de la Amistad de Belgrado.

Según ha informado este martes la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en un comunicado, la lista elaborada por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva cubre todas las categorías en liza --absoluta, sub-23 y sub-20, tanto masculina como femenina, además del relevo mixto-- con el objetivo de ampliar una trayectoria en la que España ha subido al podio en 30 de las 31 ediciones disputadas y viene de firmar su récord histórico de ocho medallas en Lagoa 2025.

En la categoría absoluta masculina, el equipo español viajará a la capital serbia para defender los títulos continentales por equipos conquistados en Antalya 2024 y Lagoa 2025, liderado por un Thierry Ndikumwenayo que regresa a la competición internacional tras superar una lesión y después de haber sido octavo y mejor europeo en el Mundial de Tallahassee.

Junto a él figuran los experimentados Abdessamad Oukhelfen e Ilias Fifa, además de Adrià Ceballos, Miguel Ángel Chazarra y el plusmarquista nacional de 10 kilómetros en ruta y media maratón Rodrigue Kwizera, cuya participación queda pendiente de que World Athletics conceda a tiempo la autorización necesaria.

Por su parte, la selección absoluta femenina combina la veteranía de Carolina Robles, séptima vez en un Europeo de cross tras estrenarse este curso en maratón, Idaira Prieto y la plusmarquista española de 10 kilómetros en ruta Carla Gallardo, con el debut absoluto en esta cita de dos referentes de la generación sub-23 como María Forero y Marta Serrano.

Forero llega tras proclamarse campeona continental sub-23 en Lagoa y ser la primera europea en el Mundial de Tallahassee, mientras que Serrano completará junto a Ángela Viciosa un bloque con serias aspiraciones colectivas.

En el relevo mixto, disciplina en la que España acumula cinco podios continentales incluido el oro de 2018, el cuarteto estará formado por el campeón mundial en pista cubierta Mariano García, Martín Segurola, la plusmarquista nacional sub-23 de 800 metros Marta Mitjans y Rocío Garrido, seleccionados tras una concentración específica de monitorización.

Respecto a la categoría sub-23, el bloque masculino tratará de revalidar el bronce colectivo de Lagoa con el subcampeón continental sub-20 Óscar Gaitán, Manex Cívico, Mesfin Escamilla, Rubén Leonardo, Aleix Vives y el debutante Pedro Viciosa, mientras que el equipo femenino defenderá también el tercer cajón del podio con la vigente campeona nacional María Viciosa al frente junto a Andrea Buenavida, Silvia Rey, Candela Blázquez, Ámbar Tomàs y Emma Méndez.

Finalmente, las categorías sub-20 contarán en el cuadro masculino con el campeón de España Alejandro Ibáñez, Adrià Boyano, Teo de Frutos, Alejandro Muñoz, Álvaro González y Álex Sierpes, y en el femenino con Claudia Gutiérrez, las hermanas Demeku y Debritu Paniagua, Sandra González, Mara Rolli y Rocío García para tratar de repetir la plata por equipos lograda en la última edición.

LA PRESELECCIÓN COMPLETA DE ESPAÑA.

CATEGORÍA MASCULINA:

Absoluto: Adrià Ceballos, Miguel Ángel Chazarra, Ilias Fifa, Rodrigue Kwizera (pendiente de autorización de World Athletics), Thierry Ndikumwenayo y Abdessamad Oukhelfen.

Sub-23: Manex Cívico, Mesfin Escamilla, Óscar Gaitán, Rubén Leonardo, Pedro Viciosa y Aleix Vives.

Sub-20: Adrià Boyano, Teo de Frutos, Álvaro González, Alejandro Ibáñez, Alejandro Muñoz y Álex Sierpes.

CATEGORÍA FEMENINA:

Absoluto: María Forero, Carla Gallardo, Idaira Prieto, Carolina Robles, Marta Serrano y Ángela Viciosa.

Sub-23: Candela Blázquez, Andrea Buenavida, Emma Méndez, Silvia Rey, Ámbar Tomàs y María Viciosa.

Sub-20: Rocío García, Sandra González, Claudia Gutiérrez, Debritu Paniagua, Demeku Paniagua y Mara Rolli.

RELEVO MIXTO:

Mariano García, Martín Segurola, Rocío Garrido y Marta Mitjans.