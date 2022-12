María Jesús Tamayo: "El ADN de Crosscall es la durabilidad"

"El móvil de 2030 será resistente, pero con un diseño más cuidado", prevé la Country Manager de la empresa de dispositivos rugerizados



La Country Manager Iberia de Crosscall, María Jesús Tamayo, afirma que el ADN de la empresa de dispositivos ultraresistentes y rugerizados es la "durabilidad", y por ello ofrecen desde este 2022 hasta 5 años de garantía en sus móviles y tabletas, así como prevé que el aparato de 2030 tendrá un "diseño más cuidado".

"El ADN de Crosscall es la durabilidad. Con ello queremos trasladar, a través de la resistencia de nuestros dispositivos móviles, nuestro compromiso con la sostenibilidad, ya que buscamos que nuestros clientes no sufran roturas, daños, deterioro en la batería, y, por tanto, no tengan que cambiar de móvil de forma tan frecuente como ocurre con otras marcas de telefonía", dijo en una entrevista a Europa Press.

Frente a los 3 años que marca la ley para los teléfonos comprados desde el pasado 1 de enero, Crosscall amplía la garantía dos años más del mínimo para los móviles y tabletas, que sean "altamente reparables" y se pueda extender la vida de estos dispositivos.

"Nuestros terminales tienen incluso un 9,1/10 de índice de reparabilidad -indicador exigido en Francia desde 2021-. En Crosscall potenciamos la economía circular a través de un programa de reacondicionamiento de los dispositivos usados, asegurando nuestro ADN en cuanto a estanqueidad, resistencia y larga autonomía", subrayó.

La empresa francesa, con sede en Aix-en-Provence, no usa plásticos en la fabricación del embalaje, el 75 por ciento de los materiales empleados en el empaquetado son reciclados y todas las tintas empleadas son vegetales para cumplir con su política de RSC de respeto al medioambiente.

"Muchas de nuestras campañas de promoción y venta buscan precisamente fomentar un consumo responsable, como el regalo de 1 año extra de garantía, reparación gratuita para fuera de garantía, o descuentos potentes en la compra de modelos reacondicionados", indicó.

"NO SOMOS UN FABRICANTE AL USO"

Para Tamayo, los puntos fuertes de la marca respecto a sus rivales es que, desde un principio, Crosscall se ha focalizado en diseñar y comercializar móviles resistentes y duraderos que se puedan utilizar en cualquier entorno y bajo cualquier condición.

"No somos un fabricante al uso, y por lo tanto no rivalizamos directamente con las grandes marcas de smartphones y tabletas de consumo. Nuestro ADN nos define y diferencia de la competencia: estanqueidad (IP68) en cualquier líquido, ultrarresistencia (choques, caídas, golpes, vibración, temperaturas extremas, etc.) y larga duración de la batería", reseñó.

A diferencia de otras marcas de móviles 'rugerizados', Crosscall somete a sus dispositivos a una batería de más de 80 pruebas, intentado replicar el uso que se le da a un dispositivo en la vida real y llevando a cabo las pruebas sobre un mismo móvil ante una posible caída, torsión, abrasión o choque térmico.

"Somos únicos en el mercado en cuanto a nuestra promesa de durabilidad y su respaldo con 5 años de garantía. Un punto destacado, y muy valorado por nuestros clientes, es nuestro ecosistema de accesorios, basado en la tecnología propia X-LINK, que facilitan la sujeción, transmisión de datos y carga sin cables, incluso en las circunstancias más adversas", dijo.

El foco siempre es "entender las necesidades de uso" de sus clientes y premiar la mejor usabilidad de los dispositivos en cualquier entorno, lo que favorece un mejor retorno a la inversión porque el producto dura más años.

"Muchos clientes valoran cada vez más que seamos un fabricante europeo, con capital 100% francés, y con una clara ambición de trasladar el proceso industrial a Europa, creando un ecosistema de partners a nuestro alrededor que potencie la economía local", comentó.

COMUNICACIÓN GRUPAL: ALTAMENTE DEMANDADA

A su juicio, la resistencia y "gran autonomía" de los productos de Crosscall ofrecen la solución de durabilidad que sus clientes buscan.

"La comunicación grupal, tipo walkie-talkie, es sin duda una funcionalidad altamente demanda cuando estás practicando deporte al aire libre, por ejemplo esquiando en grupo, o en diversos entornos de trabajo. Sin dejar de lado el mercado de consumo, la estrategia de Crosscall pasa por ofrecer soluciones en movilidad incluso para los usuarios más exigentes, como pueden ser fuerzas de Seguridad y Defensa para los que contar con un dispositivo que garantice la coordinación y comunicación en sus misiones más críticas es fundamental", declaró.

Este 2022 Crosscall ha equipado con 230.000 dispositivos a todos los agentes de la policía nacional y gendarmería francesas, y patrocina eventos extremos como la ultramaratón de montaña del Mont Blanc, así como cuenta con un programa de embajadores con deportistas de esquí freeride, alpinismo, bici de montaña y ultramaratón que son los primeros en probar sus productos en las condiciones más extremas.

El alpinista Jordi Tosas, las ciclistas profesionales Natalia Fisher y Paula Quiñones, el corredor de trail Gabriel Manzano y Albert Soley, referente nacional e internacional en las carreras espartanas, y la creación del 'Crosscall Sailing Team' junto a Aurélien Ducroz son algunos ejemplos. Con Ducroz han creado un barco de competición dotado de tecnología Crosscall.

El 'smartphone' de 2030 de Crosscall estará enfocado en la aventura deportiva y el dispositivo 'de trabajo' para el deportista urbano. "Ambos mundos confluyen en muchas ocasiones en la misma persona. Iremos avanzando en crear un dispositivo que cubra tus necesidades, incluso si demandas resistencia y durabilidad, pero con un diseño más cuidado. Seguiremos buscando accesorios que ofrezcan usabilidad, funcionalidad y ergonomía para nuestro público objetivo, como hemos hecho con los recientemente lanzados X-VIBES, nuestros auriculares bluetooth de conducción ósea", analizó.

Con el sistema operativo Android y conectividad estándar como Bluetooth, USB y Jack, Crosscall siempre va a ofrecer compatibilidad con soluciones de terceros, tanto de hardware como aplicaciones, "que cubran concretamente las necesidades de monitorización de la salud, bienestar o descanso".