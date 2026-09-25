María Manzanero y Sergio Ibáñez se cuelgan bronces en el Mundial de judo paralímpico

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los judokas españoles María Manzanero y Sergio Ibáñez han conseguido este viernes la medalla de bronce en sus respectivas disciplinas durante la primera jornada del Campeonato del Mundo de judo paralímpico, que se está disputando en Tiflis (Georgia).

María Manzanero, ciega, fue la primera en conquistar presea para la delegación española. Cayó en semifinales de la categoría J1 -52 kg y ganó en su último combate a la canadiense Priscilla Gagné, gracias a un yuko que le dio ventaja en el marcador hasta acabar el tiempo reglamentario.

Se trata de la primera medalla mundialista de la madrileña, de 22 años, tras ser campeona de Europa hace poco más de un mes en Heidelberg (Alemania) y lograr tres preseas en el circuito internacional, después de una operación de ligamento cruzado que la apartó meses de la competición.

Por su parte, Sergio Ibáñez vivió una mañana intensa de eliminatorias en la categoría J2 -70 kg y luego venció por ippon en el combate por el bronce al japonés Sakurai Tetsuya. El aragonés se mostró muy superior y fue ovacionado al retirarse del tatami por el público que llenaba la grada, donde también se encontraban otros judokas del equipo español.

Subcampeón en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Ibáñez pasó por quirófano después de los últimos Juegos de París 2024 y volvió a la máxima competición hace un año en el Grand Prix de Giza, donde obtuvo el bronce. Repitió ese resultado en julio en Sao Paulo y, posteriormente, al igual que Manzanero, se proclamó campeón de Europa en Heidelberg.

Durante esta primera jornada de Mundial, por parte española también compitieron Marta Arce (J2 -60 kg) y Elsa Lukun Hernández (J1 -52 kg), quienes perdieron en la ronda eliminatoria y la repesca. Además, saltaron al tatami Omar Tohuami (J1 -70 kg) y Norberto Tuñón (J1 -81 kg), que no pudieron pasar de las rondas eliminatorias.