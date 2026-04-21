María Olalla roza el podio en dos tiempos durante el Campeonato de Europa de halterofilia

María Olalla, durante el Campeonato de Europa de halterofilia. - FEDEHALTER

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La levantadora española María Olalla ha sido cuarta este martes en la prueba de dos tiempos del Campeonato de Europa de halterofilia en nivel absoluto, que se está disputando en Batumi (Georgia), donde también ha ocupado la séptima posición en arrancada y en total olímpico.

Durante su debut en el máximo escenario continental, Olalla encaró una categoría superior a la habitual, pensando ya en el ciclo clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "El júnior está bien, pero esto ya es otro nivel y aún queda mucho camino por recorrer", declaró hace días a los medios de la Real Federación Española de Halterofilia.

En la modalidad de arrancada, la catalana completó sus tres intentos válidos, alcanzando 95 kg que le valieron para ser séptima. En dos tiempos subió su rendimiento hasta los 116 kg, lo que le permitió escalar hasta la cuarta plaza y quedarse a las puertas de la medalla. Luego incluso intentó los 121 kg, un levantamiento que habría batido el récord de España que ella misma ostenta en 118 kg desde un certamen en Durrës (Albania).

Aunque elevó la barra, no culminó ese movimiento de forma válida. Tras competir, valoró su actuación: "No me siento del todo satisfecha. No he podido reflejar todo el trabajo realizado, pero no siempre salen las cosas como una quiere. Toca seguir entrenando para demostrar todo lo que hay detrás", le comentó Olalla finalmente a la Federación Española.