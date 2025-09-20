María Pérez conquista su cuarto oro Mundial

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La atleta española María Pérez revalidó su condición de campeona del mundo de 20 kilómetros marcha, igual que hizo hace una semana en la prueba de 35 kms, al colgarse el oro este sábado en el Mundial 2025 de Tokio con un ataque en solitario en el tramo final.

La granadina, de 29 años, agrandó su leyenda y un palmarés único en el atletismo español con su cuarto oro en un Mundial, defendiendo los dos que se colgó en Budapest 2023. Después de arrasar en los 35 kms el pasado sábado, Pérez volvió a destacar entre las mejores, corriendo en solitario los últimos cuatro kilómetros.

La también campeona de Europa en 2018 y campeona olímpica en relevo mixto y subcampeona en 20 kms en los Juegos Olímpicos de París 2024, enseñó su espectacular momento de forma sacando 12 segundos a la mexicana Alegna González y 24 a la japonesa Nanako Fujii, segunda y tercera en el podio de Tokio.

La madrugada de la capital japonesa prometía de nuevo para los intereses españoles y María Pérez marchó entre las primeras desde el principio. Las 'hostilidades' las empezó la china Jiayu Yang, vigente campeona olímpica que no corrió la semana pasada y, por tanto, suponía una importante amenaza.

Sin embargo, quien se empeñó en que el ritmo no bajara durante gran parte de las 18 vueltas al circuito fue la peruana Kimberly García León. Así, el grupo en cabeza no tardó en hacerse selecto, con una veintena de corredoras casi de inicio, entre las que figuraban las también españolas Antía Chamosa y Paula Juárez.

Tras cinco kilómetros, la pelea en cabeza quedó entre una decena de candidatas a medalla, con María Pérez asomando en primera posición, viendo como su amiga y rival, la italiana Antonella Palmisano, se quedaba en el camino sufriendo en sus piernas el segundo puesto de la prueba de 35 kilómetros.

Mediada la carrera, García León fue de nuevo quien aumentó la criba, con siete atletas y la duda de la japonesa Fujii y su agónico quiero y no puedo. La ecuatoriana Paula Torres quiso probar suerte pero, después de una hora corriendo, irrumpió la mexicana González, capaz de terminar de reventar la prueba junto a la española.

A menos de cuatro kilómetros de la meta en el estadio olímpico, María Pérez dobló la apuesta y dejó atrás a la norteamericana, forzando con las amonestaciones pero con la tranquilidad de no haberse llevado ninguna tarjeta roja. Con un colchón de cerca de diez segundos, la andaluza culminó su gesta y saboreó el cuarto oro en un Mundial con 1:25:54, su segunda mejor marca.

La granadina, que supo resurgir de su crudo 2022 y las descalificaciones en grandes citas, se unió a un selecto club de estrellas de la historia del atletismo capaz de revalidar dos oros mundiales, en pruebas distintas. Mientras, Chamosa terminó séptima, con 1:27:55 (marca personal), y Juárez fue 22ª (1:31:50).