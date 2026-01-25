María Pérez, Susana Rodríguez, Butragueño y Unicaja serán premiados este lunes por la APDM en su décima gala

Archivo - La atleta María Pérez será una de las grandes protagonistas de la X gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. - Pool Moncloa/Javier de Amescua - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marchadora María Pérez y la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, el exfutbolista Emilio Butragueño, Unicaja de baloncesto y la selección campeona del mundo de fútbol en Sudáfrica 2010, entre otros, serán premiados este lunes (20:00 horas) en la décima gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que tendrá lugar en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital de España.

Bajo el lema '100 años de radio. 10 años dando voz al deporte", la APDM reconoció en su gala los logros deportivos de alcance internacional, trayectorias profesionales ejemplares y proyectos que representan los valores del deporte en el pasado año.

La atleta María Pérez, doble campeona del mundo en marcha en 2025 y declarada mejor atleta mundial, fue distinguida por alargar sus éxitos tras los Juegos de Paris 2024, en los que ya logró la 'Triple Corona' -Mundial, Europeo y Juegos- tras su plata individual y el oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín.

Asimismo, Susana Rodríguez, bicampeona olímpica y siete veces campeona del mundo, y su guía Sara Pérez; el periodista José Ramón de la Morena, por una trayectoria que ha marcado durante décadas la radio deportiva en España, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ejemplo de comportamiento y excelencia dentro y fuera del campo, serán homenajeados por la prensa deportiva madrileña.

El doctor José María Villalón, que el pasado diciembre cumplió 30 años al frente de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, recibirán el trofeo por su dedicación, rigor profesional y discreción al servicio del deporte de élite, y la selección española campeona del mundo en 2010, coincidiendo con el 15 aniversario de la mayor hazaña del fútbol español, subirán al escenario a recoger su recocimiento.

La Vuelta, por su 90 aniversario, y LaLiga, por la iniciativa 'Preparados', impulsada por la patronal de clubes junto a Fundación Blanca para el cuidado de la salud mental de los futbolistas, recibirán otros de los galardones de la APDM. El premio será recogido por Javier Tebas y Lola Fernández Ochoa, presidentes de ambos organismos.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, subirá también al escenario para recoger el galardón a la excelencia que representan las selecciones nacionales masculina y femenina, que en septiembre lograron situarse en lo más alto del ranking FIFA.

Asimismo, Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, será distinguido por la brillante trayectoria deportiva del club malagueño en los últimos años a nivel nacional e internacional, y la atleta Alba García Falagán, se sumará a la lista de reconocidos tras proclamarse campeona del mundo paralímpica en Nueva Delhi.

La gala de la APDM contará con el patrocinio de Mahou, El Corte Inglés, Unicaja, la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga. Asimismo, colaborarán Casademont, Coca-Cola, Guilis, La Real y Ascaso, estos dos últimos presentes en la primera edición.