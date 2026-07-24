María Petit, primera atleta invidente en coronar el Teide desde el mar

La atleta María Petit subiendo el volcán del Teide de Tenerife para convertirse en la primera atleta invidente en coronar la cima del pico más alto de España desde el mar. - SALOMON PARA TEAM

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La española María Petit se ha convertido en la primera corredora invidente en alcanzar los 3.715 metros del volcán del Teide en Tenerife partiendo desde el mar, con un tiempo de 11 horas y 35 minutos,

acompañada en este reto por, entre otros, el exmarchador Jesús Ángel García Bragado, único atleta que ha disputado ocho Juegos Olímpicos.

La atleta del Salomon Para Team entró en la historia del deporte adaptado, tras completar el 'Reto 0-4: del mar al Teide sin ver', un recorrido que une la Playa del Socorro con el punto más alto de España, de cerca de 30 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 4.000.

"El Teide era una montaña que se me había resistido muchísimo. Cuando me llamaron para venir a la 8K Inclusiva de La Orotava pensé que, ya que estaba aquí, tenía que intentarlo saliendo desde la Playa del Socorro. Lo que ha pasado ha sido muy fuerte. Muchísimas personas se han movilizado para acompañarme, llevar la barra direccional, ayudar con los avituallamientos... Se han volcado de forma totalmente desinteresada y ha sido brutal. Cada persona ha aportado su granito de arena", reconoció María Petit.

Para la atleta catalana, este ascenso ha sido "muy exigente", sobre todo, porque partía desde el nivel del mar y con una barra bidireccional. "Ha sido duro, pero la recompensa al llegar arriba es inexplicable. A partir de los 3.400 o 3.500 metros notas perfectamente que el cuerpo ya no responde igual y todo se ralentiza. Ha sido una experiencia muy especial por haber estado acompañada de un equipo inigualable", recordó.

"La incorporación a Salomon supone una evolución tanto personal como profesional. Me permite mejorar el material, seguir creciendo como atleta yo y mi equipo de guías y formar parte de una marca pionera y referente en la montaña", explicó la atleta.

Jesús García Bragado, único atleta de la historia que ha competido en ocho Juegos Olímpicos consecutivos -desde Barcelona 1992 hasta Tokyo 2020-, acompañó a Petit e intentó ponerse en su piel cerrando los ojos para imaginar cómo afrontaba la ascensión. "La dificultad del sendero y la altitud es enorme; incluso a mí me costaba respirar. Lo que ha hecho Maria Petit tiene muchísimo mérito", admitió el exmarchador.

El reto forma parte del programa V Inclúye-T Superación Permanente, en el marco de la semana del Circuito Orotava 2026, y, entre otros voluntarios, reunió a una treintena de integrantes de Pichón Trail Project, que se fueron relevando durante la ascensión para guiar y acompañar a la deportista mediante la barra direccional que utiliza en competición.

Petit perdió completamente la vista a los 17 años tras sufrir un accidente de tráfico y encontró en la montaña una nueva forma de entender el deporte, la aventura y el esfuerzo compartido. Desde entonces ha finalizado algunas de las pruebas de trail running más exigentes del calendario internacional, como la Transgrancanaria y la MCC by UTMB Mont-Blanc y es una de las principales referentes internacionales del trail adaptado.

La ascensión al Teide ha supuesto su primer gran reto deportivo desde su incorporación al Salomon Para Team, con el que la marca deportiva Salomon refuerza su compromiso con un trail running más inclusivo y accesible.