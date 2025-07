María de Valdés repite el cuarto puesto en un final ajustado del 5km

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española María de Valdés ha quedado cuarta este viernes en la prueba de los 5 kilómetros en aguas abiertas del Mundial de Singapur, repitiendo esa cuarta plaza mundialista que ya logró en el 10km, por lo que dejará la cita con dos 'medallas de chocolate', como popularmente se les conoce, y la mejor firma personal en un Mundial en el que ha dado un gran paso adelante.

De Valdés, de 26 años, se va sin duda con muy buenas sensaciones pero con la 'espinita' de no haber podido colgarse la medalla en ninguna de las dos pruebas largas, quedando en ambas ocasiones a las puertas del podio. Y, esta vez, en el 5km, por muy poco.

El oro y la plata fueron de nuevo, como hace día y medio, para la australiana Moesha Johnson y la italiana Ginevra Taddeucci, respectivamente. La variación fue que esta vez la japonesa Ichika Kajimoto fue bronce, mientras que la monegasca Lisa Pou (tercera en el 10km) entró esta vez en sexta posición.

Y si entonces María de Valdés entró a unos 12 segundos de esa medalla de bronce de Pou, esta vez en el 5km entró a poco más de 4 segundos del bronce de Kajimoto y de subirse al podio mundialista. Y eso que, por unos instantes, parecía que la española iba por delante de la nipona, que se pegó a la corchera y esprintó por el ángulo muerto de la de Fuengirola.

"La prueba ha sido bastante rápida, ha sido muy dura, y he querido meter un ritmo alto para ir con las primeras desde el primer momento. Al final se nos fueron las dos primeras, intenté mantener el tercer puesto pero al final la japonesa me ganó. Me quedo con dos cuartos puestos en un Mundial que ha sido bastante redondo. Pero quiero aspirar a más", se sinceró María de Valdés, que entró a 31.80 segundos de Johnson, en declaraciones facilitadas por la RFEN.

Por su parte, Paula Otero, la segunda representante española, terminó la prueba en decimoséptima posición, a casi 2:30 minutos de la ganadora, en su estreno mundialista. La joven nadadora tiene todavía por delante el 'knockout' de 3km que se adapta mejor a sus condiciones y donde obtuvo un buen resultado este año en la Copa del Mundo de Ibiza.