María Xiao y Álvaro Robles ponen fin a su participación en la WTT Finals

Archivo - Alvaro Robles y María Xiao durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por María Xiao y Álvaro Robles se despidieron este viernes de su participación en los WTT Finals 2025, la cita que reúne a los mejores de la temporada en Hong Kong entre el 10 y el 14 de diciembre, sin poder ganar un partido.

Xiao y Robles completaron sus tres encuentros en el Grupo 2 y no tuvieron opciones de acceder a las semifinales tras caer en sus tres encuentros. En su debut, el pasado martes, la dupla nacional cayó por 0-3 ante los japoneses Sora Matsushima y Miwa Harimoto (9-11, 9-11, 13-15), mientras que el jueves no pudieron con la pareja brasileña formada por Bruna Takahashi y Hugo Calderano, cediendo por 1-3 (7-11, 3-11, 11-7, 8-11).

Finalmente, ya sin opciones de clasificación para las semifinales, cerraron este viernes su participación frente a los surcoreanos Lim Jonghoon y Shin Yubin, en un encuentro que concluyó con un marcador de 0-3 (9-11, 7-11, 9-11).

"A pesar de no haber logrado victorias, la presencia de María Xiao y Álvaro Robles en esta cita representa un logro significativo para el tenis de mesa español, al haber estado entre las ocho mejores parejas del mundo en la modalidad de dobles mixtos. Su temporada, marcada por resultados de alto nivel en torneos internacionales, con un título en Muscat, les permitió acceder a esta competición exclusiva, reservada únicamente a las parejas mejor clasificadas del año", celebró la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM).