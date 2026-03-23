Mariano García: "Espero que vengan más españoles que consigan estas gestas"

Mariano García posa con su medalla de oro del Campeonato del Mundo de pista cubierta de Torun a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García, que este fin de semana se proclamó campeón del mundo de 1.500 metros en el Mundial de pista cubierta de Torun (Polonia), ha asegurado que debe "seguir trabajando" tras el éxito logrado y ha deseado que "más españoles" puedan conseguir "estas gestas".

"Es una medalla más de oro para mí. Es la tercera que consigo en una prueba nueva en el 1.500 y qué mejor que estrenarme en esta nueva distancia que con un oro. Parece que me gusta subirme a lo alto del cajón y si no, pues no me subo", señaló entre risas a la llegada del equipo español al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La 'Moto' García dominó la carrera de principio a fin y dio a España su único oro del Mundial. Para el murciano, supuso su tercer oro internacional, campeón del mundo 'indoor' en 800 metros en 2022 y campeón de Europa de 800 al aire libre el mismo año.

Con este éxito, se convierte en el primer atleta español con títulos mundiales short track en 800 metros -Belgrado 2022- y 1.500 metros. "No tenía ni idea de los datos, de la historia ni de nada, pero cuando me lo dijeron dije 'uno tiene que ser el primero', y qué mejor que que sea uno de un pueblo pequeño como es Cuevas de Reyllo, en Murcia. Estoy muy contento de haber sido yo y espero que vengan más españoles que consigan estas gestas", deseó.

También contó qué hizo tras proclamarse campeón. "Me fui a cenar con mi hermano, mi manager, mi jefe de New Balance y mi entrenador. Ya luego, me fui a tomar un Cola Cao antes de acostarme. Hice la maleta esta mañana, no me ha dado tiempo a salir a entrenar y ahora ya se me ha hecho de noche, así que hoy creo que vamos a descansar. Mañana es un día nuevo y esperamos poder entrenar", relató.

En otro orden de cosas, el deportista murciano habló de cómo se vivió su gesta en su pueblo. "Estaban de fiesta, pusieron la pantalla gigante, pararon la fiesta, vieron la carrera y después lo celebraron y siguieron con la fiesta. Así que creo que cuando llegue a mi pueblo me espera también alguna fiesta", dijo. "Hay ganas ya de volver. El viaje ha sido largo y esto hay que celebrarlo y disfrutarlo, pero tengo conciencia de que hay que seguir trabajando, porque este verano hay un Europeo al aire libre", advirtió.

También desveló qué prueba correrá en la cita continental. "A día de hoy, seguramente la prueba de 800, porque en el 1.500 no tengo la mínima. He ganado un Mundial, pero no tengo la mínima. Pero no pasa nada, porque este verano intentaremos hacer la mínima. Y si me hago la mínima, iremos al 1.500; y si no, pues intentaremos estar en el 800", finalizó.