Marta Arce y Sergio Ibáñez lideran el equipo español en el Campeonato de Europa de Judo Paralímpico

Archivo - Marta Arce, con su medalla de bronce en Paris 2024 - DAVID RAMÍREZ/CPE - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La laureada Marta Arce y el medallista paralímpico Sergio Ibáñez lideran el equipo español de seis judocas que competirá en el Campeonato de Europa de Judo Paralímpico que se celebrará en la georgiana Tbilisi este viernes y sábado.

La veterana Marta Arce, cuádruple medallista paralímpica, la última vez en los pasados Juegos de París donde conquistó el bronce en -57 kilos J2, sigue demostrando su nivel en un nuevo ciclo paralímpico y será la principal baza junto a Sergio Ibáñez.

El judoca aragonés consiguió ser subcampeón paralímpico hace cuatro años en los Juegos de Tokio y ahora está tratando de recuperar su mejor nivel tras ser operado por una lesión tras París 2024. De momento, su regreso a la competición en el mes pasado en Giza (Egipto) se saldó con una medalla de bronce en los -7'0 kilos J2.

Junto a ellos estarán Íñigo Gerbolés, que ha vuelto a la competición internacional en este ciclo paralímpico hasta Los Ángeles 2028; Norberto Tuñón, que tiene gran experiencia en artes marciales y perdió la vista hace; y los jóvenes Rodrigo Suárez y María Campos, que han cuajado grandes actuaciones en categorías inferiores y están llamados a ser el futuro del judo paralímpico español, completan la selección, acompañados por Marina Fernández, la técnico de judo de la FEDC, y el entrenador Álvaro Gavilán.