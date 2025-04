Martín Fiz busca este domingo en Berlín su quinto triunfo en las 'SuperHalfs'.

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El excampeón del mundo de maratón Martín Fiz disputará este domingo el Medio Maratón de Berlín con el objetivo de lograr su quinta victoria en el circuito de las 'SuperHalfs', compuesto por seis de las carreras más importantes del calendario atlético que reúnen este año a 162.500 corredores.

Después de triunfar en 2023 en los medios maratones de Lisboa, Copenhague y Cardiff, y alzarse con la victoria en 2024 en Praga, en la categoría M60, Martín Fiz se vio obligado a renunciar al Medio Maratón de Valencia debido a una lesión que le impidió correr durante cuatro meses, de agosto a noviembre del año pasado.

El vitoriano tuvo que recuperarse del edema óseo en el astrágalo de su pie derecho. "Teniendo en cuenta mi personalidad, la verdad es que he sido bastante paciente durante el largo proceso de recuperación. Gracias a los servicios médicos del Deportivo Alavés pude recuperarme de la mejor manera, casi como si fuera un futbolista de primera división. Eso sí, dediqué muchas horas al día a los tratamientos y a los ejercicios de movilidad y fuerza. Empleé más tiempo en ello de lo que suelo dedicar a mis entrenamientos", rememoró.

Fiz llega a Berlín tras superar también unos problemas físicos recientes, ya que hace apenas veinte días no era capaz de trotar sin dolor por debajo de cuatro minutos y treinta segundos por kilómetro. "Se me enganchaba el gemelo y toda la pierna, pero ya estoy mejor", apuntó.

Acerca del parón competitivo, el ganador de las Six Majors en su categoría considera que, tras tanto tiempo sin exprimirse física y mentalmente, afronta este reto "con cautela", pero "con mucha ilusión y motivación". "Mi estado de forma es bueno y llego más fresco que otras veces", añadió.

El vitoriano, que empezó el desafío de las SuperHalfs con 60 años y ya ha cumplido 62, es consciente de que la dificultad para conseguir cumplir su sueño cada vez es más alta, porque se enfrenta a atletas algo más jóvenes a una edad en la que cada año supone "más peso en la mochila".

"Sé que es complicado ganar, pero estos días estoy recordando que en 2016 ya corrí en Berlín, en este caso el maratón, y me impuse en mi categoría con 2h26:32, por delante del gran Mohamed El Yamani. Ese excelente recuerdo me está aportando un plus de optimismo y motivación de cara al domingo", subrayó el vitoriano.