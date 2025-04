Martín Fiz firma su quinto triunfo en las 'SuperHalfs' en el medio maratón de Berlín

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El excampeón del mundo de maratón Martín Fiz ha logrado este domingo la victoria en la categoría M60 -atletas de más de 60 años- en el medio maratón de Berlín, un éxito que le permite sumar su quinto triunfo en las 'SuperHalfs', el circuito internacional que componen las seis principales carreras de la distancia.

En una jornada con cinco grados de temperatura en la salida y molestas rachas de viento, el español, de 62 años y campeón mundial de maratón en 1995, completó la prueba con un tiempo de 1:15:45, por delante de rivales como el kazajo Sergey Apenko y el italiano Marco Pranovi, segundo y tercero de su misma categoría, respectivamente.

"Estoy muy contento, porque después de tantos meses lesionado he podido volver a competir a buen nivel y lograr mi quinto triunfo en las 'SuperHalfs'. Me quema el pecho porque hacía mucho frío y además el viento era molesto, pero he sabido mantener un buen ritmo y llegar primero de mi categoría a la línea de meta", indicó Fiz.

Además, el vitoriano ya piensa en su último objetivo. "Ahora toca recuperarse y seguir entrenando para la última prueba del reto, el medio maratón de Valencia, que se celebra el próximo 26 de octubre. Allí espero culminar este desafío", deseó.

Fiz comenzó el reto de las 'SuperHalfs' en 2023, imponiéndose en los medios maratones de Lisboa, Copenhague y Cardiff. En 2024 triunfó en Praga y poco después comenzó su calvario, con una lesión que le impidió correr durante cuatro meses, de agosto a noviembre del año pasado.

Gracias a los servicios médicos del Deportivo Alavés, pudo recuperarse del edema óseo en el astrágalo de su pie derecho y comenzar a entrenar para el medio maratón de Berlín. El deportista vasco, tras su exitosa etapa como deportista de élite, ya logró imponerse en su categoría en las prestigiosas 'Six Majors'.