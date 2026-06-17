Martín Fiz se opera de cataratas antes de afrontar la preparación para el Maratón de Nueva York

El ex campeón del mundo de maratón Martín Fiz se ha operado de cataratas antes de afrontar la preparación para el Maratón de Nueva York. - VITHAS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El excampeón del mundo de maratón Martín Fiz se ha sometido a una intervención de cataratas en el nuevo Servicio de Oftalmología de Vithas Vitoria, dirigido por el doctor Pío Jesús García Gómez, antes de afrontar su preparación para el Maratón de Nueva York, que se disputa el 1 de noviembre y que intentará ganar en la categoría Máster como en 2015.

La cirugía se ha realizado mediante láser de femtosegundo, una tecnología de última generación que permite llevar a cabo diferentes fases de la intervención con una precisión y reproducibilidad, adaptando el tratamiento a las características de cada paciente. Este sistema se utiliza tanto en cirugía de cataratas como en cirugía refractiva corneal.

Además de la cirugía de cataratas, a Martín Fiz se le ha implantado una lente intraocular trifocal que le permitirá disfrutar de una excelente visión en lejos, distancia intermedia y cerca, reduciendo significativamente su dependencia de las gafas.

"No me he enterado de la operación. El equipo médico ha sido muy profesional y me he sentido muy tranquilo en todo momento. La recuperación está siendo excelente y espero poder retomar progresivamente mis entrenamientos para preparar el Maratón de Nueva York en los próximos días. Mi intención es ganarlo en la categoría de Máster, algo que ya alcancé en la edición del 2015", comentó Fiz.

Fiz subrayó que la intervención fue rápida y cómoda. "Además, con la lente trifocal voy a poder ver con mayor nitidez los datos de mi cronómetro, el teléfono móvil y cualquier detalle tanto de cerca como de lejos, algo muy importante para mi actividad deportiva y para mi vida diaria", subrayó.

Por su parte, el doctor Pío Jesús García Gómez destacó que la combinación de la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo y las lentes intraoculares premium permite ofrecer a los pacientes la "máxima precisión quirúrgica" y una "excelente calidad visual", favoreciendo una recuperación rápida y una mayor independencia de las gafas.