Más de 5.200 corredores disputan el 20 de diciembre la 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez

Más de 5.200 corredores disputan el 20 de noviembre la 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez.
Más de 5.200 corredores disputan el 20 de noviembre la 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez.- CARRERA POPULAR DE ARANJUEZ
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 12 noviembre 2026 16:10
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   MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Aranjuez volverá a convertirse el próximo 20 de diciembre en uno de los grandes escenarios del atletismo popular con la celebración de la 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez, que reunirá a más de 5.200 corredores para completar sus 10 kilómetros, según han informado los organizadores en un comunicado.

   Con un recorrido homologado por la Federación Madrileña de Atletismo y el atractivo del entorno histórico y natural de Aranjuez, el trazado discurre por los jardines declarados Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO y el tiempo conseguido también será válido para acreditar marca en la San Silvestre Vallecana.

   Actualmente, quedan menos de mil dorsales a la venta para completar las plazas disponibles. La 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez está organizada por el Club Marathon Aranjuez, con la colaboración de CaixaBank, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional.

   Con más de cuatro décadas de historia, la prueba se ha convertido en una cita señalada para miles de aficionados al atletismo popular y en una de las grandes celebraciones deportivas de Aranjuez por unir deporte, tradición, patrimonio y participación popular en un escenario excepcional.

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