Más de 5.200 corredores disputan el 20 de noviembre la 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez.- CARRERA POPULAR DE ARANJUEZ

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aranjuez volverá a convertirse el próximo 20 de diciembre en uno de los grandes escenarios del atletismo popular con la celebración de la 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez, que reunirá a más de 5.200 corredores para completar sus 10 kilómetros, según han informado los organizadores en un comunicado.

Con un recorrido homologado por la Federación Madrileña de Atletismo y el atractivo del entorno histórico y natural de Aranjuez, el trazado discurre por los jardines declarados Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO y el tiempo conseguido también será válido para acreditar marca en la San Silvestre Vallecana.

Actualmente, quedan menos de mil dorsales a la venta para completar las plazas disponibles. La 42 Carrera Popular CaixaBank Villa de Aranjuez está organizada por el Club Marathon Aranjuez, con la colaboración de CaixaBank, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional.

Con más de cuatro décadas de historia, la prueba se ha convertido en una cita señalada para miles de aficionados al atletismo popular y en una de las grandes celebraciones deportivas de Aranjuez por unir deporte, tradición, patrimonio y participación popular en un escenario excepcional.