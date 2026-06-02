May Peus se presenta a la reelección de la RFEDI avalado por el 94% de la Asamblea

Archivo - May Peus posa durante una entrevista con Europa Press en la sede de la RFEDI, el 15 de octubre de 2024, en Madrid (España) - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, ha presentado formalmente su candidatura para seguir al frente del organismo durante el periodo 2026-2030, respaldado por 46 de los 49 miembros de la Asamblea General con capacidad de aval, lo que supone un apoyo del 94 por ciento.

La RFEDI informó este martes de que Peus formalizó previamente su renuncia al cargo, tal y como establece el Reglamento Electoral federativo, antes de registrar una candidatura acompañada por su Programa de Gobierno para el próximo ciclo olímpico.

Las elecciones a la presidencia de la federación y a la Comisión Delegada están previstas para el próximo 20 de junio, aunque si finalmente concurre una única candidatura, la proclamación del presidente se producirá el 5 de junio.

Bajo el lema 'Resultados que avalan el pasado. Ambición que asegura el futuro', el dirigente catalán defiende la gestión realizada desde su llegada a la presidencia en 2014, periodo en el que la RFEDI destaca un crecimiento superior al 30 por ciento en licencias federativas, la multiplicación por cuatro del número de deportistas integrados en equipos nacionales y un incremento cercano al 200 por ciento del presupuesto federativo, además de la eliminación de la deuda heredada.

En el plano deportivo, la candidatura pone en valor resultados como el bronce olímpico de Regino Hernández en snowboard cross en PyeongChang 2018, la plata olímpica de Queralt Castellet en Beijing 2022, el título mundial de Lucas Eguibar en 2021 y las cuatro medallas paralímpicas logradas por Audrey Pascual en los Juegos de Milano-Cortina 2026.

Asimismo, destaca iniciativas como la creación de la Fundación SPAINSNOW, la integración del deporte para personas con discapacidad en la estructura federativa, la incorporación del freeride a los equipos nacionales y la presencia de Peus en el Consejo de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

La candidatura también subraya que España afrontará la temporada 2026-27 con un calendario internacional que incluirá pruebas de Copa de Europa en Baqueira Beret, La Molina y Sierra Nevada, además de una Copa del Mundo Másters de esquí alpino en Formigal.

De cara al próximo mandato, el programa se estructura sobre tres ejes principales: el desarrollo deportivo y la detección de talento, el crecimiento del ecosistema de la nieve y el impulso de la inclusión, la sostenibilidad y el impacto social, con especial atención a la innovación y la digitalización.

Entre los objetivos fijados para el periodo 2026-2030 figuran consolidar a España como organizadora de grandes eventos internacionales, reforzar los programas de tecnificación de jóvenes deportistas, aumentar la presencia femenina en todos los ámbitos de la estructura deportiva, impulsar el deporte adaptado y ampliar las vías de financiación para el desarrollo de los deportes de invierno.

"Este apoyo refleja la confianza en un proyecto colectivo que durante los últimos años ha demostrado capacidad de gestión, estabilidad institucional y resultados deportivos. Afrontamos el futuro con ilusión, ambición y la voluntad de seguir haciendo crecer los deportes de invierno españoles", señaló May Peus.