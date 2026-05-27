Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual de emisión en abierto

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España y la NFL han alcanzado un acuerdo plurianual para ampliar su colaboración durante los próximos años y consolidar su alianza estratégica en el país con este nuevo vínculo que busca reforzar la apuesta por acercar la competición de fútbol americano al público español a través de una cobertura en abierto y multiplataforma, según confirmó este miércoles NFL España.

La compañía audiovisual ha detallado que a partir de la temporada 2026-2027 los aficionados han de disponer de un mínimo de 50 partidos en abierto por temporada, una cifra que ha aumentado en cerca de una decena respecto a la campaña anterior. Los encuentros se han programado principalmente en las franjas dominicales de tarde y noche a través de los canales 'Cuatro' y 'Be Mad', mientras que la plataforma 'Mediaset Infinity' ha asegurado la emisión simultánea y contenidos adicionales.

El acuerdo ha incorporado novedades destacadas en el calendario de retransmisiones, como la inclusión de los otros cinco partidos europeos de la NFL en Londres, París y Múnich, los cuales se han sumado al ya conocido '2026 NFL Madrid Game' que ha de regresar al Estadio Santiago Bernabéu y que enfrentará a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. Asimismo, la cobertura ha contemplado una ampliación de la fase de 'play-offs', asegurando la emisión de las dos finales de conferencia y de la emblemática Super Bowl.

"Estamos encantados de reforzar nuestra alianza con Mediaset España y llevar aún más la NFL a los aficionados de toda España. La ampliación de la oferta de partidos en abierto en franjas de máxima audiencia, junto a una cobertura reforzada en múltiples plataformas, nos permitirá llegar a más aficionados y seguir creciendo como nunca en uno de nuestros mercados internacionales clave", señaló Laura Louisy, Senior Director, International Business Development and Media de NFL.

Para Alberto Carullo, director general de Televisión de Mediaset España, la liga estadounidense de fútbol americano es "uno de los grandes fenómenos deportivos y de entretenimiento a nivel global". "Es un contenido estratégico de gran valor para nuestra oferta audiovisual, con una combinación única de deporte de alto nivel, espectáculo y emoción. Este acuerdo nos permitirá seguir ampliando su presencia en abierto y en el entorno digital con una propuesta cada vez más amplia, accesible y multiplataforma para los aficionados españoles", afirmó.