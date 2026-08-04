MG, vehículo oficial de la 44 Copa del Rey Mapfre

MG, coche oficial de la 44 Copa del Rey Mapfre - ALE CONRADO/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de automóviles inglés MG se ha convertido en el coche oficial de la 44 Copa del Rey MAPFRE, que reunirá a un centenar de embarcaciones en la bahía de Palma hasta el próximo sábado, y ha puesto a disposición de la organización una flota de diez vehículos para los desplazamientos de invitados y participantes.

"MG comparte con la Copa del Rey Mapfre valores como el espíritu deportivo, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto por el mar. La marca también se inspira y se ve reflejada en la eficiencia energética, belleza y agilidad de movimientos de los veleros de competición", señalan los organizadores de la Copa del Rey Mapfre.

Esta colaboración refuerza la vinculación internacional de MG con el mundo de la vela, un deporte con el que la marca ya mantiene acuerdos en otros mercados europeos, como su condición de socio automovilístico oficial de la Royal Yachting Association y del British Sailing Team en Reino Unido, o el patrocinio del premio Sailing Club of the Year en Irlanda.

Además de reforzar su vinculación con la competición y contar con presencia en los diferentes soportes del evento, MG pone a disposición de la organización una flota de diez vehículos para los desplazamientos de invitados y participantes.

La flota está formada por diez unidades correspondientes a MG HS, ZS, S6 y S9, todos ellos dotados de tecnologías electrificadas HEV, PHEV o EV. A través del servicio VIP Shuttle, los invitados pueden desplazarse por Mallorca y conocer de primera mano la apuesta de MG por una movilidad más eficiente, sostenible y premium al alcance de todos los públicos.

El director de marketing de MG España, José Antonio Galve, destacó que la marca comparte con la Copa del Rey Mapfre "la visión de que la excelencia debe ir acompañada de un compromiso real con el entorno que hace posible disfrutar del deporte y de la naturaleza". "El objetivo de MG es acercar la tecnología de electrificación más avanzada a un mayor número de usuarios y fomentar la transición energética del parque móvil de España, para avanzar hacia una movilidad práctica y tan libre de emisiones como los veleros que surcan la Bahía de Palma en esta competición", subrayó.

Por su parte, el Director General del Real Club Náutico de Palma, Manuel Fraga, dio "la bienvenida a MG en la Copa del Rey Mapfre y en el Real Club Náutico de Palma". "Con este acuerdo nos permite seguir mejorando el evento en tierra, en donde la movilidad es un aspecto muy importante que mejora la experiencia dentro de la Copa", indicó.

Fundada en Inglaterra en 1924, MG ofrece una completa gama de vehículos de gasolina, híbridos+, híbridos enchufables y eléctricos, que combinan tecnología avanzada, diseño inteligente y una excelente relación calidad-precio para clientes en toda Europa y otros mercados.

Como parte de su compromiso con la innovación, MG continúa impulsando la evolución de la movilidad electrificada mediante tecnologías revolucionarias, entre ellas, la última generación de propulsión Hybrid+ y la pionera batería MG SolidCore, la primera tecnología de batería semisólida del mundo producida en serie para turismos.

MG está presente en 34 mercados europeos, respaldada por una red de más de 1.300 concesionarios y por una completa garantía de siete años o 150.000 km. En 2025, MG superó las 300.000 unidades comercializadas en Europa y el Reino Unido, y a principios de 2026 celebró la entrega de su vehículo número un millón en el mercado europeo.

Guiada por su estrategia 'In Europe, for Europe', MG está reforzando su presencia en el continente a través de inversiones en capacidades locales de ingeniería, fabricación y cadena de suministro, incluyendo el desarrollo de una nueva planta de producción en Galicia. A través de la innovación continua y una cartera de productos en expansión, MG mantiene su compromiso de acercar los beneficios de la movilidad sostenible a una comunidad cada vez más amplia de clientes en toda Europa.